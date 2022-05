I migliori microfoni per iPhone e iPad per vlogger, videomaker, youtuber e giornalisti

Registrare Audio e Video con iPhone e iPad, vista la loro portabilità, diventa sempre più di uso comune e spesso sono la scelta primaria sia nel mondo amatoriale che anche in ambito professionale: per i videomaker, gli youtuber, per i giornalisti e per chi cura particolarmente la qualità delle proprie riprese audio nasce l’esigenza di andare oltre le capacità di cattura delle componenti integrate nei dispositivi Apple.

Per quanto iPhone e anche iPad siano in grado di offrire buoni risultati (inclusa la registrazione in stereofonia) mancano di funzioni avanzate e delle specifiche fisiche e tecniche che spesso sono importanti quando si hanno specifiche esigenze.

I migliori microfoni per iPhone e iPad

Infatti una buona registrazione deve rispondere alle necessità della stessa e avere un microfono specifico. Ad esempio in una intervista o una presentazione è fondamentale avere un microfono capace di avere direzionalità, quindi in grado di catturare il suono che proviene da una precisa direzione (tipicamente un microfono a cardioide). A volte serve anche un microfono da bavero (il microfono Lavalier che può essere omni direzionale o direzionale), altre volte un microfono con capacità stereo, un microfono a mano o un microfono integrato in un supporto per orecchio. Per la massima qualità come quella richiesta da un Podcast non raramente si deve ricorrere ad un microfono da tavolo, ma di questo tipo di microfoni non ci occuperemo in questo articolo.

Nel caso degli iPhone si deve ricordare anche che l’unico modo per collegare fisicamente un microfono ad un iPhone moderno è ricorrere ad un microfono con connettore Lightning. Se il vostro microfono è privo di una spina Lightning o USB-C se si parla di iPad si deve ricorrere ad un adattatore.

In questo articolo ci focalizzeremo essenzialmente sui microfoni che nascono con in mente il mondo Apple; non si tratta necessariamente di microfoni con connettore Lighting ma di prodotti che sono aperti ai sistemi operativi Apple.

Molti dispositivi dispongono infatti di un proprio software per gestire le registrazioni che in alcuni casi include anche la registrazione video. Se invece desiderate utilizzare un software che gestisca questi microfoni insieme ad un esteso controllo della ripresa video vi consigliamo di utilizzare Filmic Pro aggiornato di recente insieme all’editor audio/video Luma Fusion. Assolutamente da consultare per chi fa riprese dinamiche è la nostra guida ai migliori Gimbal per iPhone e smartphone.

Shure Mv88+

È difficile trovare un microfono nato specificatamente per iPhone migliore del Shure MV88+. Viene fornito con un cavo Lighting oltre che con un cavo USB-C. Realizzato in plastica e metallo è robusto e facilmente adattabile dal punto di vista direzionale. È dotato anche di un ingresso per auricolare-monitor.

Il Shure MV88+ è perfetto per interviste grazie alla qualità ineccepibile della registrazione, Ci sono cinque preset che lo rendono adatto per una serie di funzioni come parlato, musica, necessità di aumentare il volume e così via. C’è anche una ricca dotazione di app per audio e video che offrono la capacità di memorizzare e condividere i contenuti in più formati. Le app offrono il controllo audio in tempo reale, incluse cinque modalità DSP preimpostate (Speech, Singing, Flat, Acoustic Instrument, Loud), il guadagno del microfono, l’ampiezza stereo e la registrazione ad alta qualità a 24-bit / 48 kHz.

Questo microfono è venuto in pacchetto con l’eccellente cavalletto Manfrotto PIXI, il che lo rende lo strumento perfetto per ogni utilizzo visto che è possibile montare l’iPhone direttamente sotto il microfono per riprese video.

Se volete spendere qualche cosa di meno e avere un microfono più integrato con iPhone c’è una versione precedente che si collega direttamente alla porta Lightning senza cavo.

RØDE VideoMic Me

Il RØDE VideoMic Me è un indirizzato a chi ha intenzione di usare il microfono per il video. Si tratta di un accessorio per la porta Lightning con cattura del suono direzionale utile per interviste e per ridurre i rumori ambiente. Ha un jack da 3,5mm per il monitoraggio audio e la riproduzione; è costruito in alluminio e viene fornito con clip e rivestimento antivento. Essendo molto piccolo può essere facilmente collocato in una tasca o in una borsa. È compatibile con l’app RØDE Reporter e altre app di registrazione. Viene venduto anche in bundle con una lampada LED e una cavalletto.

PowerDeWise Lavalier Lapel

Il PoweDeWise Lavalier è un classico microfono Lavalier quindi da bavero. Questo tipo di microfoni sono ottimi per catturare la voce di una persona quando questa viene intervistata o parla liberamente. Avendo una clip non richiede di essere tenuto in mano o di impegnare il dispositivo e grazie a questo ha sempre la stessa distanza dalla persona che si intende registrare rendendo stabile il volume della voce. Nella versione di PowerDeWise offre un’eccellente qualità e un prezzo molto abbordabile. Avendo un jack da 3,5mm richiede obbligatoriamente per i telefoni Apple degli ultimi anni un adattatore. Se volete una versione di un microfono Lavalier Lighting vi consigliamo di dare un’occhiata al Saramonic LavMicro U1A

RØDE SC6L Interview kit

Se lo scopo è quello di fare un’intervista a due voci c’è anche una soluzione: RØDE SC6L Interview Kit. Si tratta do un doppio microfono Lavalier con un jack da 3,5mm. Ma nella scatola trovate anche uno speciale adattatore con doppio ingresso jack e uscita Lighting SC6-L; non manca uno schermo antivento e la compatibilità con l’app The Reporter capace di gestore suono a 24-bit, 48kHz con presentazione in forma d’onda, misuratore di input e livelli audio regolabili.

Comica BoomX-D D2 Wireless

Sempre a beneficio di chi deve fare un’intervista o un video a due voci ma ritiene limitante il cavo del bundle RØDE SC6L ha una risposta nel Comica BoomX-D D2. Nella confezione trovate due microfoni wireless che permettono di restare distanti dal dispositivo di registrazione. I microfoni esterni si collegano ad un ricevitore che a sua volta viene collegato al telefono. È possibile registrare fino a 30/50 metri di distanza (secondo le specifiche) e monitorare il suono attraverso un’uscita per cuffie. La frequenza si regola automaticamente per ridurre le interferenze, la latenza è bassa (fondamentale per non perdere il sincronismo tra voce e video), è possibile scegliere diverse modalità di uscita in base all’ambiente e commutare da stereo a mono. La batteria offre un tempo di standby fino a 5 ore. Anche qui serve obbligatoriamente per i telefoni Apple degli ultimi anni un adattatore.

Sennheiser AMBEO

Sennheiser Ambeo è un due in uno: auricolari e microfono. Anzi: microfoni. Permette una una registrazione binaurale che catturano le sottili differenze che si producono in termini di tempo, volume e timbro, ma anche i suoni che raggiungono l’orecchio umano da diverse direzioni. Il risultato è un’esperienza audio estremamente realistica. Progettate per assicurare un’integrazione perfetta con i dispositivi iOS attuali, queste cuffie dispongono di un connettore Lightning certificato Apple MFi per iPhone, iPad e iPod, e di un microfono integrato per chiamate e voice control.

iRig Mic HD di IK Multimedia

iRig Mic HD di IK Multimedia è un microfono digitale di alta qualità utilizzabile con qualsiasi versione di iPhone, iPad e anche con Mac. Integra una capsula a condensatore e un preciso controllo del guadagno. L’audio captato dal microfono passa attraverso un preamplificatore ad alta definizione e alta qualità, per poi essere subito convertito in digitale. L’operazione è gestita da un convertitore A/D a 24 bit con frequenza di campionamento di 44.1/96 kHz. Grazie all’immediata conversione in digitale vengono esclusi rumori e si evita la degradazione sonora che invece si verifica con la trasmissione in formato analogico: l’audio in digitale catturato da iRig Mic HD viene così inviato al dispositivo iOS oppure al Mac. Ideale per realizzare interviste e registrazioni del parlato, per registrare singoli strumenti musicali oppure il canto, fino ad arrivare alla registrazione di un intero gruppo musicale. Macitynet lo utilizza per le proprie video interviste.

Zoom IQ6

Lo Zoom IQ6 è dotato di due microfoni a condensatore in grado di captare le variazioni delle onde sonore anche a distanza. Si collega ad iPhone e iPad tramite la spina Lightning incorporata e viene automaticamente riconosciuto dal sistema che lo sostituirà al microfono integrato nei dispositivi. Dotato di ghiera del volume regolabile e presa jack cuffie per ascoltare l’audio registrato in tempo reale. In bundle il filtro antivento. I due microfoni permettono di registrare sia il suono ambiente che il suono che proviene da una fonte frontale e di creare un’effetto immersivo e stereofonico. È perfetto per concerti, interviste, incontri e lezioni

