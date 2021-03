SK Hynix produce moduli DRAM 18GB per smartphone

Le DRAM di ultima generazione sono pensate per smartphone premium che offrono performance elevate nell’ambito gaming, funzioni di elaborazione della fotocamera e intelligenza artificiale: SK Hynix ha comunicato di avere avviato la produzione in massa di moduli di DRAM mobile con taglio da 18GB LPDDR5.

Stando a quanto riferisce il produttore sudcoreano, i nuovi chip gestiscono un massimo di 6,400Mbps, circa il 20% in più rispetto ai precedenti moduli DRAM LPDDR5 sul mercato che arrivano fino a 5,500Mbps.

Il data rate consente ai dispositivi di trasferire 10 film full HD da 5GB al secondo. Il primo lotto verrà fornito ad Asus per nuovi smartphone dedicati al gaming della serie ROG 5.

Omdia, società di ricerche di mercato, prevede che i moduli LPPDR5 DRAM rappresenteranno entro il 2023 il 50% di tutta la DRAM per dispositivi mobili. In un precedente annuncio, la scorsa settimana SK Hynix ha riferito che investirà 4,75 trilioni di won nei prossimi cinque anni per installare attrezzature per la litografia ultravioletta (EUV) acquistata da ASML nei Paesi Bassi (uno dei più importanti fornitori di sistemi di litografia per il settore e di complessi macchinari di produzione, fondamentali per la produzione dei circuiti integrati e dei chip). L’azienda intende ovviamente sfruttare questi macchinari per la produzione di DRAM.

ASML Holding vanta tra i suoi clienti, nomi quali Intel, TSMC e Samsung. Con sede centrale a Veldhoven, Paesi Bassi, è quotata in borsa e vanta migliaia di dipendenti al servizio dei produttori di chip in oltre 55 sedi di 16 paesi.

