Samsung Galaxy XCover 5, smartphone resistente per ambienti difficili

Samsung Galaxy XCover 5 è un dispositivo indicato come “resistente”, progettato per il lavoro sul campo e in fabbrica, abbastanza solido da resistere ad ambienti di lavoro difficili e condizioni esterne come caldo, pioggia o neve.

Può essere utilizzato anche con i guanti (la funzione Glove Touch ne aumenta la sensibilità al tocco) e offre una batteria sostituibile (3000 mAh) e facile da ricaricare.

Il produttore riferisce che il migliorato assorbimento degli urti permette a Galaxy XCover 5 di resistere a cadute fino a 1,5 metri, e la classificazione di resistenza alla polvere e all’acqua IP68 ne consente l’immersione a oltre un metro per più di 30 minuti, nonché una protezione completa dalla polvere.

È dotato di processore Exynos 850, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La batteria da 3.000 mAh è sostituibile e supporta anche la ricarica rapida via USB e connettori POGO pin.

Il dispositivo è dotato di una singola fotocamera posteriore da 16MP (F1.8) e fotocamera frontale da 5MP (F2.2). Un chip NFC che permette di utilizzare il dispositivo come portafoglio o tessera dei mezzi.

Samsung evidenzia la possibilità di proteggere informazioni con Samsung Knox, piattaforma di sicurezza che offre una protezione end-to-end, incorporando la sicurezza a ogni singolo livello del dispositivo, dal chip fino alle app, proteggendo le informazioni aziendali riservate in tempo reale.

Il sistema operativo è Android 11, sono supportate configurazioni DUAL-SIM, funzioni di riconoscimento biometrico del volto. I sensori integrati sono: accelerometro, prossimità, geomagnetico, luce e giroscopio. Il nuovo Galaxy XCover 5 sarà disponibile in Italia nella versione Enterprise Edition a partire da metà marzo 2021, a partire da 299,00 €.