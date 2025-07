Dreame Aqua10 Ultra è lo spartiacque dei robot lavapavimenti

Dreame annuncia il lancio della nuova serie di robot aspirapolvere Aqua, introducendo il modello di punta Aqua10 Ultra Roller Complete. Con questa nuova gamma, Dreame propone una revisione radicale del concetto di pulizia domestica automatizzata, affrontando uno dei limiti più evidenti dei robot lavapavimenti tradizionali: l’inefficacia dei mop sporchi durante il ciclo di pulizia.

La serie Aqua si distingue per un approccio innovativo, incentrato sull’uso intelligente dell’acqua e sull’integrazione di rulli mop autopulenti, offrendo un ciclo di pulizia continuo, più igienico e performante, pensato per ambienti complessi, famiglie con bambini o animali domestici e superfici ad alta frequentazione.

Aspetto centrale di questo Aqua10 Ultra Roller Complete è il sistema AquaRoll, un rullo mop, che sostituisce dunque i classici moci rotanti, che si lava autonomamente con acqua pulita mentre ruota. Grazie a una rotazione di 100 giri al minuto e a 12 ugelli ad alta precisione. In questo modo, spiega Dreame, il robot è in grado di regolare dinamicamente la pressione e il flusso d’acqua (da 9 a 12N) per una rimozione più efficace anche delle macchie più difficili.

A completare l’esperienza c’è il FluffRoll, un rullo secondario che ruota a 1000 giri al minuto in direzione opposta, ammorbidendo le fibre del rullo e migliorando il contatto con superfici irregolari.

Non manca, naturalmente, un occhio di riguardo per i tappeti, dove entra in gioco la tecnologia AutoSeal Roller Guard, che sigilla automaticamente il rullo per evitare che l’umidità raggiunga le superfici in tessuto.

Infine, al termine del ciclo di pulizia, il rullo viene igienizzato tramite ThermoHub, un sistema di auto-pulizia con acqua riscaldata fino a 100°C, che elimina germi, grasso e odori residui, lasciando il rullo sempre pronto all’uso, senza alcuna necessità di manutenzione manuale.

Il nuovo robot, inoltre, è studiato per chi ha animali domestici, con la funzione Pet Care 4.0, che offre riconoscimento automatico di ciotole e lettiere, regolazione della potenza in presenza di sporco localizzato, evitamento dinamico di animali e interazione da remoto tramite video e audio bidirezionale.

Completano il pacchetto le funzionalità di smart home integrata, grazie alla compatibilità con il protocollo Matter, che consente il controllo e l’integrazione con altri dispositivi domotici in modo semplice e fluido.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2025: prezzi e modalità di lancio verranno comunicati successivamente. Tutti i prodotti del marchio sono disponibili nel negozio su Amazon.

Nell’attesa, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dell’ultimo Dreame arrivato, il modello L40s Ultra Pro. Dreame ha anche introdotto i suoi primi purificatori d’aria con tecnologia radar e filtri multistrato.