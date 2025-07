Dreame AirPursue PM10 e PM20 purificano l’aria con radar e filtri multistrato

Le tecnologie smart per i robot e la pulizia della casa di Dreame si espandono in un nuovo settore con l’arrivo di AirPursue PM10 e PM20, i primi purificatori d’aria del marchio. Sono tre le caratteristiche distintive di questi prodotti: il rilevamento radar, la depurazione ad alta efficienza e l’ingegneria proprietaria per l’emissione d’aria in due direzioni in contemporanea.

Rilevamento radar per la vita quotidiana

I purificatori Dreame AirPursue PM10 e PM20 integrano entrambi la tecnologia radar a onde millimetriche per rilevare la presenza di persone nella stanza, regolando in automatico le prestazioni per massimizzare il comfort e l’efficienza energetica.

Presente anche il sensore di anidride carbonica CO2 per monitorare in tempo reale la qualità dell’aria in interni. Solo nel modello più costoso PM20 è presente un modulo di riscaldamento che offre un flusso d’aria calda fino a 40 gradi in solamente tre secondi.

Depurazione con sistema multistrato

Il sistema di filtrazione dell’aria è composto da quattro strati: un pre-filtro, un rivestimento antibatterico agli ioni d’argento, un filtro H13 True HEPA e uno strato ai carboni attivi, che cattura il 99,97% delle particelle e neutralizza gli odori e i gas nocivi.

Inoltre, per ridurre in modo efficace batteri e virus il costruttore impiega il sistema battezzato Dual Elimination, che combina la tecnologia al plasma e la sterilizzazione UVC (ultravioletto C con proprietà germicide).

Doppio flusso d’aria

Rispetto ai purificatori tradizionali Dreame assicura efficacia e prestazioni migliori grazie al sistema a doppio flusso d’aria:

Un flusso d’aria ultra veloce verso l’alto per la circolazione rapida

Un flusso d’aria ultra lungo in orizzontale per la purificazione uniforme in spazi più ampi.

In questo modo i purificatori AirPursue assicurano una copertura a 120 gradi: il modello PM20 offre una portata d’aria pulita (CADR) di 400 metri cubi all’ora, mentre il modello PM10 fino a 300 m³/h, risultando così in grado di purificare l’aria in pochi minuiti rispettivamente in spazi di 48 metri quadrati o per 36 metri quadrati.

In entrambi i purificatori lo schermo LCD visualizza valori in tempo reale per: PM1, PM2.5, PM10, formaldeide, TVOC, temperatura e umidità.

Dreame AirPursue PM10 e PM20, prezzo e disponibilità

Il Dreame Purifier PM20 è proposto al prezzo consigliato al pubblico di 899 euro, mentre il modello PM10 è disponibile a 799 euro: entrambi sono disponibili da questa pagina di Amazon.

