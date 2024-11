Black Friday, Dreame H14 Pro lava anche sotto i mobili e va in sconto a 499 €

Pubblicità Dreame H14 Pro scende al prezzo minimo: 499€, un affare per chiunque ha necessità dei un lavapaviment avanzato, potente, flessibile e capace di dare avvero una mano in casa. Le particolarità sono molto. Anzitutto, il design piatto a 180°, ispirato alla biomimetica, permette al dispositivo di aderire perfettamente al pavimento, adattandosi a spazi ristretti fino a 14 cm per il corpo e 9,8 cm per la spazzola. Anche quando l’aspirapolvere si trova in posizione completamente sdraiata è possibile effettuare la ordinaria pulizia. Questo permette di passare facilmente la spazzola sotto aiuta mobili più stretti, mentre il motore con tecnologia di separazione dei liquidi (Liquid Separation Motor) previene il riflusso dell’acqua sporca, proteggendo così il motore principale. Un’altra caratteristica distintiva del H14 Pro è la funzione di auto-pulizia e asciugatura rapida. La spazzola, infatti, può eseguire una pulizia automatica con acqua calda a 60 °C, seguita da un’asciugatura rapida in soli cinque minuti. Questo processo non solo migliora l’igiene complessiva ma elimina la necessità di interventi manuali per la manutenzione della spazzola. Il lavapavimenti offre anche una funzione di dosaggio intelligente della soluzione detergente, con un contenitore da 120 ml: in questo modo il H14 Pro è in grado di regolare automaticamente la concentrazione del prodotto in base al livello di sporco rilevato. Questo ottimizza i consumi e garantisce una pulizia efficace. La gestione di queste funzioni avviene tramite l’app Dreamehome, che permette agli utenti di personalizzare le impostazioni e monitorare il dispositivo in modo intuitivo. In termini di potenza, l’aspirazione da 18.000 Pa consente al dispositivo di affrontare sia sporco umido che secco, mentre la rotazione dei mop a 520 giri/minuto evita la formazione di aloni. Inoltre, il sistema di alimentazione GlideWheel utilizza algoritmi intelligenti per facilitare i movimenti delle ruote posteriori, rendendo più agevoli i movimenti all’indietro. Infine, H14 Pro è progettato per pulire efficacemente anche lungo i bordi dei battiscopa e negli angoli stretti, migliorando così la manutenzione delle aree più difficili da raggiungere. Il suo prezzo di listino è di 700 euro ma Amazon per il Black Friday l’offre con uno sconto di quasi il 30%. Lo pagate solo 499 € Sto caricando altre schede...

