Black Friday, Ecovacs Deebot T80 Omni in sconto a 499 €

Amazon sconta oggi il ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per la pulizia automatica completa della casa. Il prezzo passa da circa 750€ a 499€

Tecnologia OZMO Roller e gestione automatica della pulizia

Il DEEBOT T80 OMNI è dotato del sistema Ozmo Roller che combina un rullo rotante con lavaggio attivo, ugelli per acqua detergente e un raschietto interno che pulisce continuamente il panno. Questo permette al robot di lavorare a lungo senza interventi manuali, grazie anche al contenitore autopulente integrato nella stazione OMNI. L’aspirazione raggiunge fino a 18.000 Pa, mentre il rullo gira a 200 giri al minuto per rimuovere anche lo sporco più ostinato.

ZeroTangle 3.0 e modalità Carpet First

Il robot integra il sistema ZeroTangle 3.0 certificato TÜV, che riduce l’accumulo di capelli nella spazzola centrale e laterale grazie al design con setole doppie e braccio curvo. La modalità “Carpets First” solleva il panno di 10 mm quando rileva tappeti, evitando di bagnarli e concentrando l’aspirazione sulle fibre. Questo garantisce una gestione intelligente e separata delle superfici, migliorando i risultati sia sul duro che sul tessile.

Navigazione AIVI 3D 3.0 e stazione OMNI compatta

Per muoversi in casa, DEEBOT T80 OMNI sfrutta la tecnologia AIVI 3D 3.0, che combina sensori tridimensionali e intelligenza artificiale per evitare ostacoli in tempo reale e pianificare i percorsi in modo efficiente. Con un’altezza di soli 98 mm riesce a passare sotto molti mobili e supera soglie fino a 20 mm. La stazione OMNI inclusa è più compatta rispetto ai modelli precedenti e integra anche asciugatura ad aria calda a 45°C.

