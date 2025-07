Pulizia intelligente con Dreame, le offerte Prime Day da non perdere

Con l’arrivo dell’estate e le giornate che si allungano, cresce il desiderio di dedicare più tempo al relax e meno alle faccende domestiche. Le nuove offerte Dreame per il Prime Day si inseriscono perfettamente in questo scenario, offrendo fino a 500 € di sconto su una selezione di dispositivi per la pulizia della casa, la cura dei capelli e la manutenzione del giardino.

Ad esempio potete risparmiare sull’acquisto di modelli avanzati come L10s Pro Ultra Heat, dotato di aspirazione Vormax da 7.000 Pa e lavaggio dei panni con acqua calda a 58 °C, ottimo quindi per igienizzare anche le superfici più esposte. Usa anche il sistema MopExtend che gli permette di raggiungere con precisione anche gli angoli e i bordi difficili.

Sto caricando altre schede...

Chi cerca un’opzione più compatta può invece orientarsi verso il lavapavimenti H12 Pro che grazie al rullo a copertura totale e al sistema di autopulizia a doppia rotazione è ottimo per affrontare polvere e sporco estivo senza fatica.

Sto caricando altre schede...

Per un livello superiore di automazione domestica, X50 Ultra rappresenta una scelta completa grazie alle gambe retrattili che gli consentono di superare ostacoli fino a 6 cm, coprendo l’intera superficie abitativa senza interventi manuali.

Sto caricando altre schede...

E per chi non vuole occuparsi nemmeno del giardino, il tagliaerba robotizzato A2 con visione OmniSense 2.0, sistema EdgeMaster e programmazione a doppia mappa permette una gestione autonoma del prato per tutta la stagione.

Sto caricando altre schede...

La promozione

Le offerte sono disponibili su Amazon fino a esaurimento scorte.

Pulizia

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Giardino e piscina

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Cura della persona

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Altro dal Prime Day 2025

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Come ogni anno la nostra redazione seguirà l’intero evento con molta attenzione, segnalandovi dapprima le migliori offerte che verranno lanciate nel corso del pre-Prime Day e poi coprendo l’intero periodo di festa.

Quest’anno Amazon ha in programma di lanciare varie promozioni tra l’8 e l’11 Luglio: per non perdervene neanche una vi consigliamo quindi di tenere d’occhio gli articoli che pubblicheremo all’interno della sezione Prime Day del nostro sito web.

È una buona idea fare anche una capatina nella pagina generale delle offerte dove potreste trovare importanti sconti che non per forza di cose faranno parte di questa campagna promozionale.

Per questa e le successive occasioni che si presenteranno vi consigliamo infine di iscrivervi ai nostri canali Telegram (ne abbiamo uno per le Offerte di Tecnologia e uno dedicato ai migliori sconti Non-Tech) dove, tramite una notifica sul cellulare, verrete tempestivamente informati delle offerte in corso, così da non perdere specialmente quelle che saranno condizionate dalla durata e dal numero di pezzi disponibili.