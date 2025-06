Caricabatterie Iniu, paghi uno e prendi due

Oggi potete portarvi a casa due caricabatterie veloci INIU al prezzo di uno. L’offerta è valida separatamente per il 30W alimentatore USB-C e il 45W doppio USB-C che costano rispettivamente solo 16,79€ e 14,99€

Potenza compatta, design intelligente

Il modello INIU da 30W è perfetto per ricaricare rapidamente smartphone, tablet e perfino MacBook Air grazie al supporto Power Delivery 3.0. Compatto, leggero e dotato di presa USB-C universale, assicura una velocità fino a tre volte superiore rispetto ai vecchi caricabatterie da 5W.

Il modello da 45W alza ulteriormente l’asticella: con due porte USB-C, può ricaricare simultaneamente due dispositivi, come laptop e telefono, senza rallentamenti, garantendo un’efficienza straordinaria anche quando sei in viaggio.

Perché fanno la differenza nella vita quotidiana

A casa, al lavoro o in viaggio, questi caricabatterie risolvono il problema di porte insufficienti e ricariche lente. Potete usarli per alimentare dispositivi diversi – dal telefono al tablet, fino al notebook – con la massima sicurezza grazie ai sistemi di protezione contro sovraccarico e surriscaldamento. Ideali per chi lavora fuori casa, per gli studenti sempre in movimento o per chi non vuole mai restare a corto di energia, offrono flessibilità e velocità in un formato tascabile.

Un’offerta che vale doppio

Acquistare questi caricabatterie è già conveniente ma grazie alla promozione attuale ne pagate uno solo e ne ricevete un altro in omaggio. Con questo si intende che acquistando il modelloi da 30W se ne ottiene un secondo da 30W; la stessa offerta vale per il modello da 45W.