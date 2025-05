Dyson arriva su Amazon ed è subito sconto su tanti prodotti

Dyson approda su Amazon con un suo store ufficiale che presenta una rassegna molto interessante del suo catalogo e propone subito una selezione di sconti sui suoi prodotti di fascia intermedia.

Sebbene infatti i prodotti Dyson siano in vendita su Amazon già da diversi anni, è la prima volta che l’azienda apre il suo negozio ufficiale nelle pagine italiane del grande negozio online. In passato infatti ha aperto e chiuso il suo negozio negli store Amazon di altri paesi mentre per quanto riguarda il nostro fino ad oggi i suoi prodotti venivano rivenduti da terzi.

Da questo momento invece è l’azienda stessa ad aver preso accordi con la multinazionale americana per la vendita dei suoi prodotti attraverso un negozio ufficiale in Italia, con tanto di vendita e distribuzione a cura di Amazon, il che garantisce tutta una serie di vantaggi anche in merito alle eventuali opzioni di rimborso e reso.

Aspirapolvere

Ad esempio tra gli aspirapolvere senza filo in sconto troviamo il Dyson V11 Fluffy, progettato per offrire un’aspirazione potente su pavimenti duri grazie al suo spazzolone Fluffy che rimuove polvere fine e detriti. È dotato di una batteria che promette fino a 60 minuti di autonomia e una tecnologia di rilevamento automatico della superficie che regola la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento.

Interessante anche l’offerta sul Dyson V11 Advanced che offre caratteristiche simili al Fluffy, ma con alcune differenze. Include infatti lo spazzolone Motorbar che promette una pulizia efficace su tappeti e moquette, e una tecnologia anti-groviglio che riduce l’accumulo di capelli e fibre. Anche questo modello dispone di una batteria con autonomia fino a 60 minuti e una schermata LCD per il controllo delle impostazioni.

Il Dyson 13502114 in promozione invece è un modello più compatto e leggero, pensato per offrire versatilità e facilità d’uso. Sebbene non disponga di alcune delle tecnologie avanzate presenti nei modelli V11, è comunque efficace per le pulizie quotidiane e adatto per chi ha spazi più piccoli o esigenze di pulizia meno intensive.

Non manca il il classico Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2, aspirapolvere dedicato a chi vuole una alimentazione continua ed una grande capacità di raccolta, oltre alla possibilità di accedere anche al di sotto dei mobili che hanno poco spazio da terra. Grazie alla tecnologia Dyson Cinetic cattura anche le polveri più sottili senza perdere potenza di aspirazione nel tempo, mentre la spazzola pneumatica si adatta automaticamente a tutte le superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. Ottimo infine il design con manico snodabile a 360° in quanto consente una pulizia precisa anche negli angoli più difficili, sotto divani, pouf, letti e tavolini ribassati.

Trattamento dell’aria: ventilazione, purificazione, riscaldamento e raffrescamento

Se state invece valutando un dispositivo Dyson per purificare e climatizzare l’ambiente, la scelta dipende da ciò che cercate: ventilazione, riscaldamento, purificazione o una combinazione di queste funzioni.

Tra quelli in offerta ad esempio c’è il Dyson HP10 Purifier Hot+Cool che è il modello più versatile in quanto combina ventilatore, termoventilatore e purificatore in un unico apparecchio, ottimo quindi da usare tutto l’anno. In confronto, il Dyson AM07 è un ventilatore a torre potente ma privo di capacità di purificazione o riscaldamento, adatto a chi cerca solo un raffrescamento silenzioso.

Invece il Dyson TP00 e il Dyson TP10 offrono entrambi ventilazione e purificazione, ma il TP10 ha funzionalità smart in più (come l’app MyDyson e il display LCD per il monitoraggio dell’aria) che lo rendono più adatto a chi vuole un controllo avanzato.

Infine, il Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 è focalizzato principalmente sulla funzione di riscaldamento rapido degli ambienti, senza funzioni di purificazione: una buona scelta per chi punta solo sul calore immediato senza rinunciare al design moderno dei dispositivi Dyson.

Gli altri prodotti Dyson in promozione

Questa è solo una panoramica di alcuni dei prodotti Dyson più apprezzati dal pubblico e che da questo momento potete acquistare su Amazon grazie al negozio ufficiale appena aperto nel portale italiano: potete comunque dare uno sguardo a tutta la gamma in promozione cliccando qui.

