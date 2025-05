Murderbot, da romanzo cult a serie TV su Apple TV Plus

La celebre saga fantascientifica di Martha Wells, The Murderbot Diarie, arriva sul piccolo schermo con la serie Murderbot, disponibile dal 16 Maggio su Apple TV+. I primi due episodi sono già disponibili alla visione in streaming, mentre i successivi verranno rilasciati ogni venerdì fino al gran finale di stagione, programmato per l’11 luglio.

Ispirata ai romanzi bestseller di Martha Wells, insigniti dei premi Hugo e Nebula, la serie Murderbot fonde elementi di thriller e commedia fantascientifica attorno al personaggio di un androide addetto alla sorveglianza che ha hackerato il proprio modulo di controllo

La trama mescola spunti comici a situazioni tipiche del genere hard sci‑fi: Alexander Skarsgård interpreta un SecUnit, un robot da protezione incaricato di assistere un gruppo di ricercatori spaziali. Pur svolgendo con dedizione ogni missione – dalla difesa contro vermi cosmici ad altre minacce interstellari –, Murderbot vorrebbe soltanto ritirarsi in un angolo a guardare serie tv futuristiche e a capire qual è il suo posto nell’universo.

Proprio questa serie‑dentro‑la‑serie viene proposta anche nell’adattamento televisivo, offrendo divertenti cameo di volti noti come Jack McBrayer, Clark Gregg, Jon Cho e DeWanda Wise.

Oltre a Skarsgård, il cast principale annovera le interpreti Noma Dumezweni e Tamara Podemski. L’autrice Martha Wells ha espresso il suo apprezzamento per la trasposizione, accolta con entusiasmo anche dalla critica. Attualmente, Murderbot vanta un punteggio del 98 % su piattaforme di riferimento come Rotten Tomatoes.

La durata di ciascun episodio si aggira è di circa mezz’ora, con un taglio più leggero e umoristico rispetto ai tipici prodotti di fantascienza.

Ovviamente, per poter seguire le avventure di Murderbot è necessario un abbonamento ad Apple TV+. disponibile su iPhone, iPad, Mac, dispositivi Android, smart TV, console di gioco e via web all’indirizzo tv.apple.com.

