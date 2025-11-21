Black Friday, il Dyson V11 Advanced a solo 379 €

È in offerta su Amazon Dyson V11 Advanced Aspirapolvere senza filo, utile per la pulizia profonda di pavimenti e tappeti. Il prezzo scende a 379€ rispetto ai 599,99€ di listino.

Potenza di aspirazione e sistema di filtraggio avanzato

Dyson V11 Advanced offre una potenza di aspirazione pari a 200 Air Watt, pensata per affrontare sporco ostinato su diverse superfici. Il motore digitale integrato regola automaticamente la potenza in base al tipo di pavimento, ottimizzando le prestazioni. Include un sistema di filtraggio a sei strati, in grado di catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron. Perfetto per chi convive con animali domestici o soffre di allergie, grazie alla capacità di trattenere polveri fini e allergeni.

Autonomia elevata e schermo LCD integrato

L’autonomia arriva fino a 60 minuti con una sola carica, a seconda della modalità selezionata e degli accessori utilizzati. Lo schermo LCD mostra in tempo reale il livello di carica residua, la modalità di aspirazione attiva e le eventuali notifiche di manutenzione. È incluso il sistema di svuotamento igienico del contenitore, che consente di eliminare la polvere raccolta senza venire a contatto diretto con lo sporco. La dotazione prevede accessori per superfici dure, fessure e tessuti imbottiti.

Accessori versatili per la casa e l’auto

Nella confezione sono inclusi: spazzola Motorbar, bocchetta a lancia, mini turbo spazzola e stazione di ricarica da muro. Questa configurazione permette di utilizzare Dyson V11 Advanced™ non solo in casa ma anche su tappezzeria, sedili e interni auto. Il design ergonomico e il peso bilanciato facilitano l’utilizzo anche verso l’alto, ad esempio per rimuovere ragnatele da soffitti o pulire mensole. Tutti gli accessori si agganciano facilmente grazie al sistema a click.

Collocazione nella gamma Dyson

All’interno dell’offerta Dyson, V11 Advanced occupa una fascia intermedia, superiore per prestazioni rispetto a modelli come Dyson V8 e V10, ma più accessibile dei top di gamma come V15 Detect o Gen5 Detect. Rispetto ai modelli base, offre più potenza (200 AW), display LCD, autonomia fino a 60 minuti e un sistema di filtraggio più evoluto. Non include però funzioni avanzate come il laser di rilevamento polvere o la batteria estraibile presenti nei modelli superiori. È pensato per chi cerca prestazioni elevate senza arrivare ai prezzi delle versioni più recenti.

Il prezzo attuale su Amazon è 379€ invece di 599,99€, con uno sconto netto di 220€.

