Sconto Amazon Ring Intercom, tutti i cifofoni diventano smart con solo 49,99€

Volete trasformare il vostro citofono in un vero maggiordomo, capace di verificare chi ha suonato al campanello, comunicare e se necessario anche aprire la porta a chi fosse fidato e verificato, incluso un corriere Amazon? Ecco la soluzione, Ring Intercom che trovate in offerta lancio a solo 49,99€.

Di questo accessorio compatibile con una lunga serie di citofoni vi abbiamo già detto al lancio e approfondito l’argomento in una dettagliata recensione. Detto in poche parole parliamo di uno “scatolotto” che si applica al nostro citofono di casa e permette di governarlo, anche automaticamente.

Che cosa possiamo fare con Ring Intercom? Tantissime cose

Ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono

Parlare con chi ha suonato il citofono tramite lo smartphone o il tabletInviare

Inviare una chiave virtuale per fari entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti

Consentire agli autisti per le consegne Amazon l’ingresso (qui come funziona)

Possiamo quindi immaginare vari scenari di utilizzo particolarmente utili. Ad esempio: sapere chi ha suonato al nostro campanello quando siamo via da casa e parlare con lui, aprire la porta a qualcuno mentre siamo via, permettere a chi viene a casa nostra e vogliamo che entri di aprire la porta anche senza il nostro intervento, consentire la consegna in un cortile o un androne da parte dei corrieri Amazon che potranno depositare il pacco i tutta sicurezza, per noi e per il pacco.

Come detto Ring Intercom è compatibile con un grande numero di citofoni. Nella pagina di acquisto c’è uno strumento che guida alla verifica. L’installazione è molto semplice e sempre sul sito potete trovare un link per arrivare alle domande e risposte di supporto. C’è anche un numero di telefono (+39 800 693 047) per eventuali informazioni e approfondimenti.

Ring Intercom costerebbe 129,99 €. Ma grazie ad un’operazione sconto e offerta lancio lo pagate solo 49,99 euro.