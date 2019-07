È il momento di comprare un monopattino elettrico: Segway ES1 a solo 312,55€

Desiderate un monopattino per la mobilità urbana o, magari, anche solo per divertimento? È il momento giusto: il Ninebot by Segway ES1 scende a 312,55 euro

Questo mezzo di locomozione “personale” è il modello precedente al Ninebot by Segway ES2 di cui vi abbiamo detto nei giorni scorsi. Nonostante abbia un raggio d’azione leggermente inferiore al modello successivo e un solo ammortizzatore invece che due, si tratta di uno dei migliori monopattini in circolazione. Arriva fino a 20 Kmh e copre un raggio fino a 25 km prima di una ricarica.

La sicurezza è garantita da un doppio sistema di frenata, digitale e meccanico, che promette una distanza di frenata di 4 m, e da una luce anteriore di sicurezza, molto utile in caso si utilizzi il monopattino di sera o comunque in condizioni di scarsa visibilità.

Il Ninebot Segway ES1 si piega, misurando solo 114 x 15 x 22 cm. Nonostante le dimensioni gode di uno pneumatico in gomma da 8 pollici per l’anteriore, e da 7,5 pollici da posteriore, con struttura antiscivolo, molla antiurto per una elevata tenuta di strada.

La batteria è espandibile (ne potete acquistare una di scorta da tenere sempre carica), offre tre modalità di guida (Modalità Speed Limit, Modalità Standard, Modalità Sport) e propone effetti di luce ambiente personalizzabili.

Il corpo è in lega di alluminio, dunque molto leggero (poco più di 10 Kg), ma consente di trasportare persone fino a 100Kg di peso. E’ impermeabile (IP54) nel corpo principale, mentre la batteria è protetta da certificazione IP67.

Questo monopattino, compatibile con l’app Segway per iPhone, costerebbe 449 euro, ma su Amazon lo trovate a lo pagate solo 312.55 euro, grazie anche uno sconto nel carrello di circa 17 euro. È il prezzo più basso (e di gran lunga) del mercato.