Gli utensili Einhell per fai-da-te, giardino e officina in sconto fino al 46% per la Settimana Casa e Giardino

Se siete alla ricerca di nuovi strumenti per il fai-da-te, la manutenzione domestica o la cura del giardino, questa è l’occasione giusta: anche Einhell infatti sta approfittando della Settimana Casa e Giardino in corso su Amazon per proporre una promozione speciale su un’ampia gamma di utensili e macchinari elettrici e a batteria, tutti compatibili con il sistema modulare a batterie condivise.

In offerta trovate ad esempio trapani, seghe, smerigliatrici, aspiratori, tagliaerba, compressori, idropulitrici e via dicendo, ottimi sia per chi si occupa di piccoli lavori in casa, sia per chi ha un’officina, un garage attrezzato o semplicemente un giardino da mantenere.

Si tratta di prodotti adatti anche a un uso intensivo, grazie alla combinazione tra potenza, autonomia e praticità, spesso senza fili e quindi molto più comodi da usare anche in spazi aperti o lontani da prese elettriche.

Tra i prodotti in evidenza ci sono anche tagliasiepi e soffiatori per la cura del verde, aspiratori per solidi e liquidi ideali per garage e cantine, martelli demolitori e trapani a percussione per lavori più impegnativi, oltre a troncatrici, pialle e seghe da banco per lavorazioni di precisione su legno e metallo.

Diversi anche gli sconti su starter kit con batterie e caricabatterie, molto utili per chi vuole iniziare a costruire un proprio ecosistema di strumenti compatibili.

La promozione

Le offerte resteranno valide fino al 20 Maggio salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon. Nota: gli sconti indicati sono rispetto al prezzo più basso mai apparso sul sito.

Pulizia

Falegnameria ed Edilizia

Giardino

Accessori e Batterie

