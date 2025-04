Due nuove bici elettriche Eleglide in offerta a partire da 799 €

Pubblicità

La primavera è appena arrivata e le giornate finalmente si allungano: godetevele al massimo in sella a una bici elettrica! come dite? non ne avete ancora una? allora questo è un buon momento per approfittare dell’offerta lancio su due nuovissimi modelli appena lanciati da Eleglide.

Del marchio abbiamo già parlato in altre occasioni segnalandovi alcuni degli sconti promossi su altri dei suoi ottimi modelli. L’azienda produce da anni questi veicoli e i nuovi arrivi presentano caratteristiche tecniche davvero interessanti. Ve ne parliamo nelle righe successive, ma prima tenete a mente questo: le offerte-lancio di cui vi parliamo scadranno il 15 Aprile (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Eleglide T2

Questa bicicletta elettrica usa un motore da 250 W e una batteria da 36 V 13 Ah che gli consente di offrire un’autonomia massima di 100 km per carica.

È equipaggiata con freni a disco idraulici che migliorano il controllo e riducono la distanza di frenata, insieme a una robusta forcella ammortizzata che promette un buon comfort sui terreni accidentati.

Gli pneumatici da 27,5″ con battistrada da 2,1″ offrono stabilità, mentre il display LCD installato sul manubrio offre un comodo accesso ad alcune informazioni come velocità, distanza percorsa e livello della batteria.

La bici supporta 5 livelli di assistenza alla pedalata e volendo si controlla anche tramite un’app dedicata. E siccome monta un cambio Shimano a 7 velocità, risulta comoda su varie tipologie di percorso.

L’offerta attualmente in corso vi fa risparmiare 200 €. Questo significa che invece di 999 € ve la portate a casa per 799 €.

Eleglide Mopride 3

Anche questa bicicletta elettrica usa un motore da 250 W ma è pensata per affrontare terreni difficili per via dei robusti pneumatici da montagna da 29″ con battistrada da 2,4″ e delle sospensioni da 80 mm.

Usa inoltre una batteria da 48 V 12 Ah che anche in questo caso promette un’autonomia di oltre 100 km con una sola carica, e si ricarica in circa 6 ore.

In base a quanto leggiamo sulla scheda tecnica promette prestazioni elevate, specialmente nelle salite e nel trasporto di carichi fino a 120 kg. La velocità massima è di 25 km/h e come l’altra supporta 5 livelli di assistenza alla pedalata.

È inoltre equipaggiata con freni a disco idraulici che migliorano la sicurezza riducendo la distanza di frenata del 30% rispetto ai freni meccanici. Anche qui troviamo un cambio Shimano a 7 velocità accompagnato da un sensore di cadenza per offrire una pedalata fluida e reattiva.

Completano la dotazione le luci anteriori e posteriori certificate EU StVZO e lo schermo LCD sul manubrio. Anche qui c’è l’app Eleglide per accedere a funzionalità avanzate come il blocco della bici.

L’offerta attualmente in corso vi fa risparmiare 150 €. Questo significa che invece di 999 € ve la portate a casa per 849 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

