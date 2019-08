Elgato Thunderbolt 3 Dock, in offerta Amazon il factotum dei collegamenti per Mac e PC

Il dock da tavolo Thunderbolt 3 di Elgato è in supersconto 27% solo oggi su Amazon.

Basta cavi e connettori diversi da collegare e poi scollegare al portatile: con Elgato Thunderbolt 3 Dock si può fare tutto con un unico cavo Thunderbolt 3 USB-C incluso nella confezione. La dock di ultima generazione di Elgato sfrutta il collegamento più veloce oggi sul mercato ed oggi, grazie ad una offerta lampo, si può comprare su Amazon al prezzo di 219 euro invece che 299 € (Iva compresa).



È l’accessorio perfetto per gli utenti di portatili Mac e PC che utilizzano monitor esterni e diverse periferiche, rendendo così istantaneo il collegamento e lo scollegamento per affrontare gli spostamenti tra casa, ufficio, viaggi e trasferte.

Offre due porte Thunderbolt 3 USB-C da 40 gigabit al secondo in grado di ricaricare il portatile, fino a 85 W per la ricarica del notebook e fino a 15 W per le periferiche da alimentare. Per sfruttare dischi fissi e periferiche non Thunderbolt abbiamo invece a disposizione 3 porte USB 3.0, mentre per i monitor è in grado di gestire un singolo schermo 5K oppure due monitor 4K grazie alla porta Display Port.

Infine Elgato Thunderbolt 3 Dock mette a disposizione anche una porta RJ45 Gigabit Ethernet, una uscita cuffie e un ingresso audio. Come detto è disponibile normalmente a 299 Euro Iva compresa. Solo per oggi potete aoprofittare dello sconto speciale Amazon del 27% che porta il prezzo a 219 Euro.