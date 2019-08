Sharp esporrà all’IFA di Berlino il più grande display 8K LCD al mondo

A IFA 2019, dal 6 all’11 settembre a Berlino, Sharp presenterà quello che definisce “il monitor display a cristalli liquidi più grande al mondo. Insieme ad una gamma di fotocamere e videocamere per prosumer, l’enorme schermo di 120 pollici formerà parte di una presentazione del 8K+5G Ecosystem di Sharp, che include anche applicazioni della tecnologia 8K in campi come la scienza medica e le arti.

I partecipanti all’IFA saranno introdotti alla linea AIoT di Sharp di soluzioni “smart life”, tra cui gli aggiornamenti più recenti relativi a RoBoHoN, il telefono mobile robotico unico della società.

A IFA2019 Sharp proporrà una evoluzione del ecosistema 8K+5G in grado di avvalersi delle possiiblità offerte dalla velocità di trasmissione ad alta velocità del 5G, incluso il lancio di un servizio 5G a supporto dell’imaging 8K UHD, nell’ambito di un quadro globale che promette migliorie nei campi video, della produzione, della trasmissione, per passare all’ambito medico e in quello dell’istruzione.

“Dal lancio del primo display 8K nel 2011, Sharp ha continuato a sviluppare prodotti 8K nell’ambito BtoC ((Business to Consumer, ndr), ma i progressi nell’ambito della tecnologie di comunicazione e imaging, ci permettono ora di offrire nuovo valore nell’amnito BtoB (Business to Business)”, ha spiegato d Kazuhiro Kitamura, Business Unit President, Global TV Systems BU e a capo dell’unità Europe Business.

“Attualmente, stiamo collaborando con altre aziende eseguendo test di verifica in vari campi. Lavorando in tandem con altre aziende tecnologiche, anziché favorire la nostra offerta 8K isolatamemte, ci permette di di incentivare nuovi progressi e coltivare l’ecosistema 8K+5G attraverso una gamma sempre più ampia di discipline”.

Un settore nel quale Sharp sembra nutrire grandi aspettative, è quello delll’apprendimento. A IFA 2019 l’azienda mosterà un Viewer 8K destinato a musei e scuole. Queasti Viewer, in combinazione con la connettività 5G, permette di visualizzare capolavori d’arte a risoluzione elevata e con grandi dettagli, evoluzioni che possono essere di particolare interesse anche in altri settori.

Ovviamente la redazione di Macitynet seguirà ’IFA 2019 con inviati sul posto, per fornirvi tutte le informazioni in presa diretta, con video e foto delle novità presentate. Qui la nostra pagina dedicato.