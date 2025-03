Emeet Smartcam S600, webcam 4K per livestream fino a 60 fps a soli 47 €

Pubblicità

Videochiamate, didattica a distanza, streaming di videogiochi e live streaming: per tutte queste situazioni potete comprare la Emeet Smartcam S600 attualmente in sconto, una webcam di alta qualità con prestazioni dichiarate molto alte.

Anzitutto sulla scheda tecnica troviamo indicata una risoluzione 4K UHD a 30 fps (3840 x 2160 pixel), questo significa che è in grado di offrire immagini nitide e dettagliate. Se necessario, pare sia possibile ridurre la risoluzione a Full HD per ottenere 60 fps, assicurando così una fluidità maggiore per applicazioni in tempo reale come lo streaming e le videochiamate di lavoro.

Usa poi un sensore da 8 MP e una lente con angolo di visione di 73° e con rivestimento anti-riflesso, tutte caratteristiche che offrono una ottima visibilità e migliorano la qualità dell’immagine anche in ambienti con condizioni di illuminazione variabili.

C’è anche la funzione di autofocus che agirebbe in soli 300 ms, facendo sì che il fuoco sia sempre preciso anche in caso di movimenti.

Molto buona anche dal punto di vista dell’acquisizione audio in quanto è dotata di due microfoni accompagnati da una tecnologia di cancellazione del rumore ambientale per ridurre i suoni di sottofondo indesiderati, per una comunicazione sempre chiara e cristallina.

E poi è facile da usare visto che è plug and play, ovvero non è necessario installare alcun software aggiuntivo ma basta collegarla al computer tramite la porta USB 3.0. A tal proposito facciamo notare che a differenza di altre webcam 4K che richiedono solo una porta 3.0, questa è compatibile anche con l’interfaccia USB 2.0, offrendo perciò una maggiore flessibilità.

Inoltre il sostegno è altamente versatile: trattasi infatti di una clip che permette di montarla facilmente sul profilo del monitor – anche su quello dei portatili – oppure, se richiusa, per poggiarla direttamente sulla scrivania. Sul fondo presenta inoltre una filettatura per avvitarla eventualmente ad un treppiede.

Compatibile sia con Mac che con Windows, offre infine una modalità Privacy per coprire fisicamente l’obiettivo della webcam semplicemente ruotando una ghiera, garantendo così che nessuna immagine venga registrata o trasmessa quando non lo si desidera.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 47 €.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.