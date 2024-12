De’Longhi Capsule Desk termoventilatore da scrivania a solo 34,99€

Pubblicità Il freddo vi infastidisce? Volete un dispositivo piccolo, leggero, quasi tascabile da tirare fuori da un cassetto e mettere sulla scrivania solo quando serve? Ecco qui quel che ci vuole De’Longhi Capsule Desk un termoventilatore piccolissimo che costa solo 34,99 € grazie ad uno sconto. Si tratta di un accessorio dotato di elementi in ceramica, che per forma e funzioni ricorda quelli cui siamo abituati da tempo ma con un tocco di originalità. Si tratta infatti di un normale termoventilatore ma molto più piccolo costruito, per come dice il nome, stare su una scrivania. Le dimensioni sono 150x100x175 per un peso di meno di un Kg. Nonostante questo offre una potenza di 360 W ed utilizza 5,5 volte meno energia rispetto ad un termoventilatore tradizionale. Offre comandi intuitivi e flusso d’aria orientabile grazie alla griglia regolabile. Ha anche una maniglia per il trasporto. Grazie al cavo da 1,5 metri può essere facilmente messo sopra una scrivania per creare microclima perfetto per le proprie attività. Può anche essere collocato sotto la scrivania per tenere al caldo i piedi. Da sottolineare la silenziosità. Con appena poco più di 32 db una volta acceso non disturberete nessuno e anche voi potrete lavorare nel silenzio. Questo accessorio costerebbe 65 € (prezzo De’ Longhi) ma grazie ad Amazon oggi si compra a solo 34,99 €, quasi metà prezzo.

