Emporia Serie 7 sono gli smartphone per senior che durano nel tempo

La famiglia degli smartphone Android facili da usare per utenti senior dell’austriaca emporia si è appena allargata per fare spazio alla nuova Serie 7, composta da tre modelli: emporia Smart7.Lite, Smart7.Mini, Smart7.ME7.

Con questi modelli il costruttore punta a offrire terminali dal design compatto, ergonomico in grado di durare nel tempo, sia grazie agli aggiornamenti software garantiti per anni, che tramite la possibilità di prolungare la vita utile tramite la batteria facilmente sostituibile.

Tutti i modelli mettono a disposizione uno schermo da 5,45”, con batteria in grado di offrire una autonomia di quasi 10 giorni in standby. L’accumulatore è testato per almeno mille cicli di ricarica, con limitazione attivabile all’80% per assicurare la longevità.

Tutti i modelli sono dotati di un pulsante fisico No-Panic che facilita le chiamate ai soccorsi in caso di emergenza. Questo tasto può comunque essere configurato e personalizzato con altre funzioni, inclusa l’attivazione dell’assistente AI Google Gemini.

La presenza del sensore di impronte digitali e della tecnologia NFC permette agli utenti di effettuare operazioni bancarie e accessi ai servizi governativi digitali senza preoccupazioni. Il costruttore assicura massima priorità per l’implementazione delle patch di sicurezza Android.

I nuovi emporia serie Smart 7 sono venduti con Android 15, mentre l’aggiornamento ad Android 16 è previsto per l’inizio del 2026. Ancora il costruttore assicura il supporto agli aggiornamenti per almeno cinque generazioni di Android e la disponibilità dei pezzi di ricambio per questi terminali per almeno sette anni.

Interfaccia Android oppure semplificata

I terminali della Serie 7 possono essere utilizzati in modalità Android standard o con l’interfaccia semplificata di emporia, che rende più facile trovare e utilizzare le funzioni principali, come le chiamate, le e-mail e le app preferite.

Il Centro informazioni emporia raccoglie tutte le notifiche provenienti da più fonti, dalle e-mail e dai messaggi WhatsApp, fino agli avvisi del calendario e della segreteria telefonica, in modo da poterle recuperare in un colpo solo.

Emporia Serie 7, disponibilità e prezzi

Nel momento in cui scriviamo il modello Smart7.Mini non risulta ancora disponibile sul sito del costruttore. Si parte dal modello Smart7.ME7 al prezzo di 199,99 euro, mentre la versione Smart7.Lite costa 249,99 euro.

I prodotti Emporia sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon: prezzo dovrebbero risultati disponibili anche questi ultimi modelli.

