ENGWE 20×4.0 Fat Tire è una delle bici elettriche pieghevoli più vendute su Amazon.it durante il Prime Day, e non a caso. Grazie alla combinazione vincente di pneumatici extra-large, motore potente, sensore di coppia intelligente e design pieghevole, rappresenta una delle scelte più versatili e performanti sul mercato delle e-bike.

Prestazioni superiori su ogni tipo di terreno

La ENGWE è progettata per affrontare non solo l’asfalto urbano, ma anche sabbia, neve, sterrati e ghiaia, grazie alle ruote da 20 pollici con pneumatici fat tire da 4.0 pollici. L’aderenza è ottimale anche su superfici difficili, mentre la forcella ammortizzata anteriore garantisce comfort e controllo. Il telaio in alluminio pieghevole assicura resistenza e praticità, perfetto per utilizzi sia urbani che avventurosi.

Assistenza intelligente alla pedalata con sensore di coppia

Cuore tecnologico della ENGWE è il sensore di coppia integrato, che misura con precisione la forza esercitata sui pedali e regola in tempo reale la potenza del motore da 250W. Questo garantisce una pedalata assistita fluida, naturale e reattiva, ideale sia per tratti cittadini che per lunghe salite. La batteria da 48V, removibile e ricaricabile, offre un’autonomia estesa fino a 120 km con una sola carica.

Design pieghevole, ideale per viaggi ed escursioni

Uno dei punti di forza della ENGWE è la struttura pieghevole, che consente di riporre facilmente la bici nel bagagliaio dell’auto, in camper o su un treno. In pochi secondi si trasforma in una e-bike compatta e trasportabile, perfetta per chi viaggia o ha spazi limitati. Include anche portapacchi, luci LED integrate e freni a disco meccaniciper una dotazione completa.

Caratteristiche principali ENGWE Fat Tire Pieghevole

Motore : Brushless 250W

Batteria : 48V removibile – fino a 120 km

Cambio : Shimano 7 velocità

Ruote : 20″ x 4.0″ fat tire per ogni terreno

Sensore di coppia : assistenza intelligente alla pedalata

Telaio : Alluminio pieghevole

Freni : Disco meccanico anteriore e posteriore

Peso : 31 kg

Portata massima: 150 kg

Si può acquistare a 999 € su Amazon ma per il periodo del Prime day c’è uno sconto coupon di 50 € che porta il prezzo finale a 949 €.