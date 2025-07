Robot esegue una operazione di colecistectomia in autonomia grazie all’AI

L’AI permetterà di arrivare ad interventi chirurgici automatizzati nel giro di un decennio; è possibile affermarlo dopo che un robot addestrato con l’AI, dotato di strumenti in grado di tagliare e afferrare tessuti molli, è riuscito a effettuare un intervento di colecistectomia, rimuovendo correttamente la cistifellea in un maiale senza bisogno dell’intervento umano.

I robot-chirurghcii in questione sono stati addestrati partendo da filmati di medici nello svolgimento di interventi e con organi prelevati da suini morti.

In quella che sembra una svolta nel settore, otto interventi sono stati eseguiti su organi di maiali con una percentuale di successo del 100% da parte di un team guidato da esperti della Johns Hopkins University.

The Guardian riferisce che la tecnologia in questione permette ai robot di trattare tessuti molli complessi come ad esempio la cistifellea (organo dell’apparato digerente che ha lo scopo di immagazzinare la bile prodotta dal fegato per poi rilasciarla nell’intestino tenue durante la digestione), sfruttando la stessa tipologia di reti neurali alla base di strumenti di intelligenza artificiali quali Chat GPT e Google Gemini.

I robot chirurgici sono a quanto pare leggermente più lenti rispetto a medici in carne e ossa, ma sono meno bruschi e seguono percorsi più brevi nello svolgimento dei vari passaggi.

I robot sono anche in grado di correggere errori durante gli interventi, adattando gli strumenti alle variazioni anatomiche, secondo quanto riporta un articolo sottoposto a revisione tra pari pubblicato sulla rivista Science Robotics, evidenziando quella che è definita una “pietra miliare” che porterà all’impiego clinico di “sistemi chirurgici autonomi”.

Nella sperimentazione della Johns Hopkins, i robot hanno impiegato solo cinque minuti per portare a termine una operazione che richiede 17 passaggi, incluso il distacco dell’organo dal fegato, la successiva estrazione attraverso incisioni della parete e l’applicazione di sei fermagli metallici (clip) in uno specifico ordine per chiudere il dotto cistico e l’arteria cistica.

“Siamo stati in grado di eseguire una procedura chirurgica con un livello di autonomia veramente elevato”, ha riferito Axel Krieger, assistente di ingegneria meccanica della Johns Hopkins. “In precedenti interventi siamo stati in grado di far eseguire procedure chirurgiche quali la sutura; quello che abbiamo fatto in questo caso è lo svolgimento di procedure complete. Siamo intervenuti su otto cistifellee, con il robot in grado di eseguire le operazioni con precise incisioni e tagli per la rimozione della cistifellea senza nessun intervento umano, […] una pietra miliare che rende possibili interventi chirurgici su tessuti molli in totale autonomia”.

