EOS M50 Mark II Canon: pensata per i Vlogger e lo smart working

I creatori di contenuti video e foto sono l’obiettivo della proposta Canon con EOS M50 Mark II con sensore APS-C da 24,1 megapixel, erede di EOS M50 presentata il 25 febbraio e disponibile sul mercato a partire dal 25 marzo. Al centro dell’offerta le necessità di chi deve creare e condividere contenuti su Instagram, YouTube e Twitch e tutte le piattaforme social con la versatilità che non può offrire il semplice smartphone ma in grado di comunicare con essoe e con piattaforme di streaming e pubblicazione come Youtube.

EOS M50 Mark II è una fotocamera mirrorless di dimensioni ridotte in grado di eseguire riprese panoramiche e verticali in 4K e di realizzare dirette streaming Full HD su YouTube: Per utilizzare il live streaming, occorre avere un account attivo su YouTube e un account image.canon.

Dispone di numerose porte e uscite, dall’ingresso microfono da 3,5 mm alle uscite HDMI (pulita) e USB. Il corpo compatto, lo schermo touchscreen inclinabile e la compatibilità con una serie di obiettivi Canon garantiscono agli utenti la massima libertà creativa, che si tratti di realizzare un’inquadratura perfetta “guardando in camera” o un vlog in movimento.

Grazie all’uscita HDMI, gli utenti possono creare dirette streaming professionali mentre il software gratuito EOS Webcam Utility consente di trasmettere contenuti streaming su Twitch o di eseguire videochiamate con amici e parenti come si trattasse di una potentissima webcam dalla qualità di ripresa non paragonabile a quella di normali dispositivi IT.

EOS M50 Mark II dispone di una avanzata connettività mobile tramite Wi-Fi e Bluetooth che consente di connettersi da qualsiasi dispositivo mobile e di caricare direttamente le immagini e i filmati sui canali social.







A bordo troviamo un microfono integrato ma EOS M50 Mark è dotata di un ingresso microfono da 3,5 mm che consente agli aspiranti YouTuber di creare vlog con un’impeccabile qualità del suono.

Può essere facilmente utilizzata sia a mano libera che collegata a un gimbal, offrendo agli utenti la massima flessibilità grazie anche allo schermo touchscreen inclinabile e il mirino elettronico (EVF) reattivo. La stabilizzazione video è assicurata anche dalla modalità di crop nel 4K (circa il 65%). Il sistema può sfruttare la stabilizzazione ottica delle lenti intercambiabili (se presente) comunicando le migliori possibilità di interazione tra macchina e obiettivo.

Gli obiettivi intercambiabili, punto di forza Canon

Con oltre 300.000 storie postate su Instagram ogni minuto , la qualità è essenziale per creare contenuti in grado di distinguersi. EOS M50 Mark II consente ai creatori di contenuti di utilizzare la gamma di obiettivi EF-M ed EF, con apposito adattatore. Gli obiettivi compatibili includono uno zoom ultragrandangolare, ideale per il vlogging, e un obiettivo con una profondità di campo ridotta, ottimi per la realizzazione di selfie. Le modalità intelligenti di messa a fuoco automatica e di riconoscimento degli occhi garantiranno un enorme vantaggio nelle riprese fotografiche.

Ecco le caratteristiche principali:

• Creazione e condivisione di contenuti da qualsiasi piattaforma tramite la connettività Wi-Fi e Bluetooth

• Realizzazione di video verticali da pubblicare direttamente sui canali social

• Uscita HDMI per il live streaming su YouTube

• Sensore APS-C da 24,1 megapixel per immagini e video Full HD eccezionali

• Schermo touchscreen inclinabile per molteplici opzioni di ripresa

• Ingresso microfono da 3,5 mm per una qualità audio professionale

• Compatibilità degli obiettivi per soddisfare qualsiasi esigenza di stile e prospettiva

Prezzi e disponibilità

Canon EOS M50 Mark II sarà disponibile dal 25 marzo 2021 al prezzo suggerito al pubblico iva inclusa di 639,99 Euro per il solo corpo macchina e di 769,99 Euro con ottica EF-M 15-45 IS STM. Saranno disponibile anche dei kit espressamente dedicati ai vlogger con microfoni esterni, cavalletti e altri accessori.

La nuova mirrorless APSC può essere preordinata sin da oggi, per ulteriori informazioni, visitare il sito Canon.