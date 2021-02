Sony FX3, videocamera Full Frame in 4K per cinema in una mano

Diverse fotocamere mirrorless offrono ottime riprese video, ma Sony FX3 è fatta proprio per questo: la nuova videocamera Full Frame combina infatti riprese in alta qualità, fino al 4K a 120p, con le funzioni, gli ingombri e le tecnologie delle fotocamere mirrorless della serie Alpha dell’azienda. Ultima arrivata della serie Cinema Line di Sony, la FX3 è stata progettata per rispondere alle esigenze dei creatori di contenuti che cercano qualità cinematografica e livelli professionali di operabilità e affidabilità in un unico prodotto.

Monta un sensore Exmor R CMOS full-frame retroilluminato da 10,2 megapixel (effettivi) per le riprese video (e 12,1 megapixel effettivi per gli scatti) e un processore d’immagine BIONZ XR, offrendo una gamma ISO standard che va da 80 a 102.400 (espandibile a 409.600 per le riprese video). Questa videocamera permette di creare immagini dall’espressività cinematografica senza interventi di post-produzione grazie a S-Cinetone: basato sulla scienza del colore ispirata a VENICE, questo profilo colore offre toni medi naturali, colori morbidi e punti luce delicati.

E’ al momento la videocamera più leggera e compatta della serie e quindi molto comoda per le riprese a mano libera, con gimbal e con drone. Pesa infatti 715 grammi, comprese batteria e schede di memoria, e il corpo macchina è alto 77,8 mm, largo 129,7 mm e profondo 84,5 mm (sporgenze escluse) ed è dotato di cinque fori filettati (1/4-20 UNC), che consentono di collegare gli accessori compatibili.

La maniglia XLR è fornita in dotazione e si fissa al corpo macchina attraverso la slitta multi-interfaccia senza bisogno di strumenti speciali, e dispone di tre ulteriori fori filettati per il collegamento degli accessori: due sulla parte superiore e uno all’estremità. Si possono così collegare monitor esterni, registratori, ricevitori microfono wireless, la slitta porta-accessori (cold shoe) e altri accessori. Presenta inoltre due ingressi audio XLR/TRS per cui è possibile collegarci un microfono XLR (a tal proposito, le impostazioni della videocamera offrono diversi formati di registrazione audio, tra cui la possibilità di registrare a 4 canali a 24 bit).

Sony FX3 consente di effettuare le riprese in modalità autofocus Fast Hybrid AF, utilizzando i 627 punti del sistema a rilevamento di fase su piano focale. Offre anche la funzione Touch Tracking (Real-time tracking): toccando semplicemente il soggetto desiderato sul monitor, si attivano l’autofocus e il tracking su quel soggetto. La tecnologia Real-Time Eye AF segue gli occhi dei soggetti, anche quando questi distolgono lo sguardo e in risposta alle richieste dei professionisti sono state inserite e perfezionate altre funzionalità AF come la velocità di transizione AF, la sensibilità AF in funzione del soggetto, il controllo intuitivo e il supporto AF durante la messa a fuoco manuale.

Questa videocamera dispone inoltre della stabilizzazione ottica delle immagini a 5 assi che, combinata ai sensori giroscopici, ha reso possibile l’introduzione della modalità “Active” pensata per le riprese video in qualsiasi formato, 4K compreso. Grazie allo stabilizzatore d’immagine integrato, il sistema di stabilizzazione delle immagini funziona con un ampio ventaglio di ottiche, tra cui gli obiettivi ad attacco E, che non hanno uno stabilizzatore proprio. La FX3, inoltre, registra i metadati di stabilizzazione delle immagini, che rendono più pratici gli interventi di post-produzione con Catalyst Browse/Prepare.

Tra le caratteristiche più interessanti segnaliamo la possibilità di usare la leva dello zoom per controllare anche gli obiettivi a focale fissa tramite la funzione di zoom Clear Image, che offre una perdita di qualità delle immagini inferiore e riduce il numero di obiettivi richiesti a volte da molti progetti. La leva consente inoltre zoomate estremamente fluide, generalmente difficili da ottenere con la ghiera di regolazione manuale.

Le spie di registrazione si trovano sulla parte superiore, sia anteriore che posteriore, dell’apparecchio, cosa che rende facile verificare a colpo d’occhio se la videocamera sta riprendendo. Lo schermo LCD touch, apribile lateralmente e orientabile in più direzioni, è pratico e di facile utilizzo, e si rivela particolarmente utile negli scatti con gimbal, nelle angolazioni complicate, nelle riprese a mano libera e in molte altre situazioni. Con la modalità di esposizione flessibile, la FX3 passa dalla modalità automatica a quella manuale in modo simile agli altri apparecchi della serie FX per diaframma, velocità dell’otturatore e ISO, che possono essere impostati separatamente. Con una breve pressione dei pulsanti personalizzati assegnati si passa dal blocco della ghiera al manuale, e con una pressione più lunga si attiva o disattiva l’impostazione Auto.

Il design della videocamera è antipolvere/antiumidità, mentre il telaio è in resistente lega di magnesio. La FX3 è inoltre compatibile con diverse funzioni di registrazione compreso il profilo gamma S-Log3 con spazio colore S-Gamut3.Cine. Supporta la registrazione interna nei formati XAVC S e XAVC S-I in 4K (QFHD) e FHD e il formato XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265, solo 4K). Monta due slot per schede CFexpress tipo A che possono essere usate per registrare gli stessi dati contemporaneamente su entrambe a scopo di backup (in alternativa, durante le riprese la registrazione dei dati passa in automatico alla seconda scheda nel momento in cui si esaurisce lo spazio sulla prima).

Sony FX3 supporta anche le sessioni remote da PC con l’applicazione desktop Imaging Edge “Remote” tramite Wi-Fi o connessione Superspeed USB 5Gbps con terminale USB-C, che può essere usata anche per ricaricare la batteria grazie al supporto della tecnologia Power Delivery. Sarà disponibile da marzo al prezzo di 4.700 euro solo corpo: per tornare al confronto con le fotocamere mirrorless citato in apertura, sono circa 500 euro in più rispetto alla Sony A7S III.