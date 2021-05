EufyCam 2 Pro 2K, coupon con 50 euro di sconto su Amazon

Se siete alla ricerca di un sistema di sicurezza per la vostra casa, eufyCam 2 Pro 2K è tra i più completi che possiate acquistare, non fosse altro perché compatibile anche con l’ecosistema HomeKit di Apple. Adesso, si acquista con 50 euro di sconto su Amazon.

Il bundle è composto, oltre che da una HomeBase, con sirena incorporata, anche da due telecamere con risoluzione 2K. Tra le caratteristiche di maggior pregio di questo sistema, la completa assenza di fili. Come sottolineato anche nella nostra recensione, eufyCam 2 Pro 2K integra nelle due telecamere una potente batteria, con un’autonomia davvero impareggiabile di circa 12 mesi. Lo abbiamo testato, e garantiamo assolutamente una tale longevità con una singola ricarica. Il sistema senza fili, inoltre, consente una facile installazione in ogni angolo della casa, senza dover effettuare scassi e opere murarie.

Come già accennato, la risoluzione delle due camere arriva fino a 2K, consentendo una qualità di immagine altissima. Inoltre, il sistema è anche consigliato per chi fa uso della piattaforma Home di Apple, risultando compatibile con HomeKit. Inoltre, sono certificate IP67, dunque adatte per un impiego anche esterno.

Nella nostra recensione abbiamo anche apprezzato il sistema di aggancio e sgancio delle telecamere. In confezione sono presenti due tipologie di supporto. Il prima a vite, la seconda magnetica. E’ proprio quest’ultima la preferibile: il magnete è molto forte, riesce a mantenere ben salda la camera, nonostante il suo peso, e consente di agganciarla, sganciarla o modificarne l’angolo di inquadratura in modo semplice e rapido.

Oltre che videosorveglianza, questo kit può sostituire un vero e proprio sistema di allarme. Le camere sono dotate di allarme acustico, così come HomeBase, che offre una sirena a circa 100 decibel. Inoltre, basta un click nell’app per attivare dei programmi differenti, a seconda che l’utente sia in casa, o fuori casa. Attivando l’una o l’altra modalità, si potrà scegliere il comportamento di Hub e telecamere. E’ possibile scegliere, ad esempio, di attivare o disattivare la rilevazione dei movimenti, e di scegliere il comportamento delle singole camere al verificarsi di un movimento.

Il kit solitamente costa 399 euro, ma al momento viene proposto con un coupon di 50 euro direttamente su Amazon. Clicca qui per acquistarlo, e non dimenticate di flaggare l’opzione 50 euro di sconto.