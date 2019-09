Le nuovissime Bose NC 700, top dell’antirumore, già in sconto su Amazon: -18%

Le nuove Bose Noise Cancelling Headphones 700, rilasciate solo qualche settimana fa, sono già in sconto su Amazon grazie ad un ribasso nel carrello: 328 euro.

Si tratta di cuffie di alto livello che sfruttano le tecnologie di Bose, specializzata nei sistemi antirumore. Prendono il posto delle Bose QC 35 II (che su Amazon sono in sconto a 245 € invece che i 299,99 di Bose) integrando una serie di nuovi sistemi che le rendono, dice Bose, più funzionali ed efficienti. Sul fronte hardware, Bose Noise Cancelling Headphones 700 include controlli touch, un nuovo sistema a quattro microfoni, una porta USB-C per la ricarica, jack audio da 3,5 mm e una batteria che può durare per 20 ore di utilizzo.

Bose sottolinea la presenta di un nuovo microfono, che riesce a isolare la voce cancellando i rumori circostanti. Sono ben 10 i livelli di cancellazione del rumore. In questo modo si può decidere quanto isolarsi dal mondo esterno.

A livello di funzionalità smart, Bose Noise Cancelling Headphones 700 consente anche di scegliere il proprio assistente vocale tra Amazon Alexa e Google Assistant. Un’altra nuova caratteristica è la modalità conversazione, che permette di mettere in pausa la musica mentre lascia ascoltare il rumore circostante, ideale per quei momenti in cui è necessario fare una chiacchierata rapida senza rimuovere le cuffie.

Da segnalare anche il supporto della piattaforma Bose AR che permette, se ci sono applicazioni compatibili, di ottenere informazioni in cuffia sulla base del mondo reale circostante utilizzando i sensori in cuffia. Ad esempio, in caso di navigazione turn by turn, Bose AR sarà in grado di offrire in cuffia informazioni sulle direzioni dicendo “prendi la prossima a destra”, piuttosto che “gira a destra dopo tot metri”.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono disponibili su Amazon dal primo agosto ma, stranamente, vengono già scontate di 71 euro riducendo il loro prezzo che scende a 328 euro invece che i 399 euro del listino Bose. Si tratta di un ribasso, di fatto, di poco meno del 18%.

