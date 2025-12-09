La nuova valvola termostatica Eve Thermo con Matter over Thread, come funziona e perché è più smart delle classiche valvole per termosifone

Eve Thermo è una valvola termostatica intelligente per radiatori o termosifoni ad acqua che nella nuova generazione fa un salto tecnico netto: abbandona l’idea di accessorio “legato” a un ecosistema e diventa un dispositivo Matter over Thread a tutti gli effetti.Si avvita al radiatore come una testa termostatica tradizionale, ma comunica con la domotica di casa usando la rete mesh a basso consumo di Thread, locale e più affidabile del classico Bluetooth o Wi-Fi.

Eve Thermo usa due pile AA sostituibili e integra un attuatore motorizzato che spinge o rilascia lo stelo della valvola del radiatore con micro-regolazioni continue. La compatibilità meccanica è ampia: attacco standard M30 x 1,5 e adattatori in confezione per Danfoss RA/RAV/RAVL, quindi copre buona parte dei radiatori europei senza interventi idraulici diretti.

Dalla quarta alla quinta generazione: motore più silenzioso e nuovo design

Anche se la connettività rimane sostanzialmente la stessa, la forma ora è più squadrata e Le dimensioni sono compatte (55 × 55 × 89 mm), la temperatura operativa dichiarata va da 0 a 45 °C, più che sufficiente per ambienti domestici anche in case fredde in inverno.

Importante è anche il miglioramento del motore che ora è più silenzioso nelle operazioni di chiusura della valvola. Il prezzo al pubblico è di 79,95 €.

Veloci e precise: come funzionano le Thermo di quarta e quinta generazione.

La parte “prestazioni” dipende molto da Thread. Eve Thermo è un cosiddetto Minimal Thread Device (MTD), quindi funziona da terminale a batteria: non fa da ripetitore, ma sfrutta i nodi alimentati a corrente della rete Thread (prese, interruttori, lampadine compatibili) come router. Questo riduce i consumi perché la radio resta in sleep per gran parte del tempo e si “sveglia” solo per inviare/ricevere pacchetti. Il risultato pratico è una risposta rapida ai comandi e una connessione stabile anche lontano dal router Wi-Fi, con minore rischio di ritardi quando si alza o abbassa la temperatura.

Funzionamento diretto a prova di privacy

Sul funzionamento quotidiano, Eve Thermo lavora su due livelli. Il primo è locale: le programmazioni orarie e le regole base vengono salvate sul dispositivo, così il radiatore continua a seguire gli orari impostati anche se la connessione Internet cade o c’è un blackout di rete (finché le batterie resistono). Il secondo livello è l’integrazione Matter: una volta aggiunta all’app di piattaforma (Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant) la valvola diventa parte di scene e automazioni di casa, con comandi vocali e controllo remoto.

Importante per chi usa Apple: per sfruttare Thread e Matter serve un hub che faccia da Matter Controller e Thread Border Router, cioè HomePod mini, HomePod 2 o Apple TV 4K compatibile. Con questo requisito soddisfatto, il controllo da iPhone e iPad è completo dentro Casa, anche fuori casa tramite accesso remoto dell’hub. Senza hub Thread/Matter, Eve Thermo non può entrare nella rete mesh: niente configurazione stabile né automazioni avanzate solo con iPhone/iPad.

Sul fronte “intelligenza termica” ci sono funzioni come rilevamento finestra aperta, protezione antigelo e cicli periodici di apertura valvola per prevenire il calcare e il bloccaggio meccanico. In Apple Home le programmazioni sul dispositivo passano dall’app Eve, mentre su altre piattaforme si usano le automazioni dell’app di sistema: una differenza tecnica da considerare, ma che non intacca la compatibilità generale.

Hub compatibili per usare Eve Thermo via Matter e Thread

Per sfruttare Eve Thermo nella versione Matter over Thread)serve un dispositivo che faccia da Matter Controller e, se si vuole usare Thread (cioè i vantaggi di mesh, bassa latenza e funzionamento locale), anche da Thread Border Router. Di seguito gli hub compatibili, piattaforma per piattaforma.

Apple Home

HomePod mini – Matter Controller + Thread Border Router.

– Matter Controller + Thread Border Router. HomePod (2ª generazione) – Matter Controller + Thread Border Router.

– Matter Controller + Thread Border Router. Apple TV 4K (2ª generazione) – Border Router Thread; con tvOS aggiornato funge anche da Matter Controller.

– Border Router Thread; con tvOS aggiornato funge anche da Matter Controller. Apple TV 4K (3ª generazione) 128 GB Wi-Fi + Ethernet – Border Router Thread + Matter Controller. (Il modello 64 GB non integra Thread).

Google Home

Google Nest Hub (2ª gen.) – Matter Controller + Thread Border Router.

– Matter Controller + Thread Border Router. Google Nest Hub Max – Matter Controller + Thread Border Router (con firmware aggiornato).

– Matter Controller + Thread Border Router (con firmware aggiornato). Google Nest Wifi Pro – Border Router Thread + Matter Controller per l’ecosistema Google.

Amazon Alexa

Echo (4ª gen.) – Matter Controller + Thread Border Router.

– Matter Controller + Thread Border Router. Echo Show 8 (3ª gen.) – Matter Controller + Thread Border Router.

– Matter Controller + Thread Border Router. Echo Show 10 (3ª gen.) – Matter Controller + Thread Border Router.

– Matter Controller + Thread Border Router. Eero 6 / 6E / Pro 6E / Max 7 – router Eero compatibili possono agire da Border Router Thread per Alexa/Matter.

Samsung SmartThings

SmartThings Station – Matter Controller + Thread Border Router.

– Matter Controller + Thread Border Router. Aeotec Smart Home Hub (ex SmartThings Hub v3) – Matter Controller + Thread Border Router, con supporto recente anche a Thread 1.4 per reti interoperabili.

– Matter Controller + Thread Border Router, con supporto recente anche a Thread 1.4 per reti interoperabili. SmartThings Hub dongle per TV/monitor Samsung compatibili – a seconda del modello può includere Thread; va verificato per singolo prodotto.

Home Assistant

Home Assistant SkyConnect – dongle USB che abilita Thread Border Router (via OpenThread) e Matter in Home Assistant.

– dongle USB che abilita Thread Border Router (via OpenThread) e Matter in Home Assistant. Google Nest Hub / Nest Wifi Pro / Echo / HomePod / Apple TV come Border Router esterni – Home Assistant può “agganciarsi” a una rete Thread esistente in vari scenari, ma l’adozione piena dipende dalle versioni Thread e dal metodo di condivisione credenziali.

Anche se Thread è uno standard comune, la creazione della rete Thread e l’onboarding Matter partono sempre da un hub della piattaforma scelta. Una volta configurata, Eve Thermo resta controllabile anche da altre app Matter, ma l’hub resta il punto di accesso necessario per Thread e per il controllo remoto.

Dove acquistare

Eve Thermo di Quinta generazione con Matter over Thread al momento è disponibile solo sull’e-shop diretto di Eve a 79,95 € mentre Eve Thermo di quarta generazione con Matter Over Thread si trova anche nel negozio Amazon italia di Eve con interessanti sconti di fine anno anche in bundle.

