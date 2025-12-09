Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Esselunga spiazza tutti: la TV QLED la porti a casa a un prezzo ridicolo con lo sconto del 50%
Curiosità Tech

Esselunga spiazza tutti: la TV QLED la porti a casa a un prezzo ridicolo con lo sconto del 50%

Di Francesca Testa
offerta tv led esselunga
Esselunga ti offre una tv a prezzo stracciato - www.macitynet.it

Se vuoi avere una casa super tecnologica, allora non devi aspettare o pensare di avere sempre tutto. Se ti manca qualcosa, quale oggetto, qualche elettrodomestico, corri subito ad acquistarlo.

Le offerte non mancano mai specialmente se si tratta di Esselunga: qui troverai davvero tutto ciò che ti serve e fa per te, anche dal punto di vista delle componenti di arredo, come ad esempio i televisori.

Non si tratta solo di Black Friday: in questi supermercati, la convenienza è sempre di casa. L’offerta che ti presentiamo non ha davvero precedenti.

Da Esselunga, la tv che volevi

La tv è quell’elettrodomestico del quale non possiamo fare più a meno: non è più soltanto un qualcosa che ci accompagna durante le nostre giornate, con i vari programmi, film o serie tv che possiamo vedere, ma è diventata sempre più al passo con i tempi. Con il suo collegarsi alla rete WiFi di casa, l’avere la possibilità di connettere un dispositivo (quale tablet o PC) per visualizzare meglio immagini o altro.

Insomma: non puoi più avere in casa un vecchio televisore ancora con il tubo catodico, ma devi aggiornarti. E da Esselunga lo puoi fare con tranquillità perchè le offerte sono davvero dietro l’angolo. Come quella che ti presentiamo ora: si tratta di una TV QLED Saba, 32 pollici che qui troverai in offerta a soli 129€. Un prezzo davvero stracciato o, come lo definisce la pubblicità di Esselunga, un “prezzo corto”.

Uno schermo ulta sottile, un design perfetto quanto per il soggiorno, quanto anche per la camera da letto o per le camerette più ampie dei ragazzi, perfetta per esser collegata alla rete internet di casa e permetterti di guardare le tue serie tv comodamente seduto sul divano.

Ha il digitale terrestre di ultima generazione integrato al suo interno, e ti dà la possibilità di guardare quanto le tv nazionali quanto anche quelle a pagamento, a seconda dell’abbonamento che hai.

tv led offerta esselunga
Ecco di quale tv led si tratta – www.macitynet.it

Diversi sono i negozi che potrebbero averlo al loro interno ma ad un prezzo maggiorato, mentre da Esselunga invece le offerte sono sempre alla portata del portafoglio di tutti. Ad un prezzo quale quello di 129€, è davvero un qualcosa di assurdo che solo in questa catena di supermercati potrai trovare. Cosa aspetti? Corri subito, ed accaparrati l’offerta che da nessun altra parte vedrai.

Se hai la necessità di acquistare un televisore adatto per la tua casa, quello della Saba a Led è ciò che fa per te. Vai a comprarlo!

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
La nuova valvola termostatica Eve Thermo con Matter over Thread, come funziona e perché è più smart delle classiche valvole per termosifone
Articolo successivo
Nissan e Sonatus insieme per accelerare lo sviluppo dei veicoli con l’intelligenza artificiale

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.