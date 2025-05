Festa della Mamma con LEGO, i fiori che non appassiscono mai

Pubblicità La Festa della Mamma si celebra quest’anno domenica 11 maggio, e quale occasione migliore per sorprendere con un regalo affettuoso e originale? Se i fiori sono un grande classico, quelli LEGO riescono a dare un tocco in più: sono colorati, creativi, non appassiscono mai e – soprattutto – si costruiscono con le proprie mani. Un modo perfetto per dire “ti voglio bene” trasformando l’affetto in un’esperienza condivisa. Costruiamo insieme la Festa della Mamma: è questo lo spirito della selezione di regali che Amazon ha raccolto in una vetrina speciale, dove brillano i bouquet LEGO accanto a tante altre idee pensate per ogni tipo di mamma. E se il tempo stringe? Nessun problema: la maggior parte dei prodotti arriva in 24 ore, giusto in tempo per una sorpresa indimenticabile. LEGO Bouquet di Rose Un’elegante composizione da costruire, perfetta per un regalo raffinato e duraturo. Il set Bouquet di Rose LEGO è disponibile su Amazon a circa 59,99 €. Sto caricando altre schede... LEGO Bouquet di Fiori Colorato, creativo e iconico: il Bouquet di Fiori classico è uno dei set più amati della linea Botanicals. Prezzo: 47,99 €. Sto caricando altre schede... LEGO Fioritura Primaverile Petali delicati e colori pastello per questo set primaverile LEGO, ideale per mamme dallo stile sobrio. Prezzo indicativo: 26,99 €. Sto caricando altre schede... LEGO Mini Piante Perfetto per chi ama il verde, ma senza annaffiare: il set Mini Piante LEGO offre 6 piante in vaso da costruire. Prezzo: 41,90 €. Sto caricando altre schede... LEGO Mini Orchidea Piccola, elegante, e sempre in fiore: la Mini Orchidea LEGO è perfetta per scrivanie e piccoli spazi. Prezzo: 24,99 €. Sto caricando altre schede... LEGO Bouquet di Rose Classico La versione precedente del bouquet, con rose rosse e piccoli fiori bianchi. Un grande classico per una grande occasione. Prezzo: 49,79 €. Sto caricando altre schede... LEGO LOVE di Robert Indiana Un’icona pop dell’amore trasformata in mattoncini: il set LEGO LOVE è perfetto per dire “ti voglio bene” con stile. Prezzo: 66,99 €. Sto caricando altre schede...

