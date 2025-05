Drone low cost, il DJI Neo Combo Fly More a 299€ invece di 349€

Se cercate un drone compatto ma capace di registrare video in alta qualità ad un prezzo eccellente, il DJI Neo Combo Fly More è la scelta perfetta: leggero, facile da pilotare e adatto a tutti. Oggi potete approfittare di un’offerta molto interessante perché è disponibile ora a 299€ invece di 349€ su Amazon.

Immagini 4K e volo stabile anche per principianti

Il DJI Neo integra una fotocamera UHD che registra video in 4K a 30fps, supportata da un sensore CMOS da 1/2.3″ e stabilizzazione elettronica. Le riprese risultano fluide, nitide e pronte per la condivisione, anche in movimento o in condizioni complesse. Con un peso inferiore ai 250 grammi, non richiede patentino e può essere usato anche in città, nei viaggi o per attività all’aperto. Un drone perfetto per iniziare, ma con prestazioni che soddisfano anche chi vuole qualche cosa di più

Più libertà e controllo con la versione Combo

Il Fly More Combo offre tutto il necessario per volare più a lungo: tre batterie incluse, oltre 90 minuti di autonomia complessiva, caricatore multiplo, eliche di ricambio e una borsa per portarlo ovunque. Il telecomando incluso estende la portata fino a 10 km, con trasmissione video stabile e in tempo reale. Modalità intelligenti come QuickShots, Circle e Follow Me rendono ogni volo semplice e creativo. Tutto è gestito via app DJI Fly, chiara e intuitiva anche per chi è alle prime armi.

Un’offerta da cogliere al volo

Il prezzo di listino è di 349€, ma oggi potete averlo a soli 299€: una differenza concreta che rende questo drone uno dei migliori affari della categoria. DJI è un marchio leader nel settore, noto per affidabilità, aggiornamenti costanti e qualità costruttiva. Rispetto a prodotti simili, questo Combo offre più autonomia, più accessori e maggiore semplicità d’uso a un prezzo davvero competitivo.