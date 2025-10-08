Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Eufy X10 Pro Omni ll robot che pulisce da solo con intelligenza e precisione in offerta a 449 €

eufy X10 Pro Omni in sconto di 50 euro su Amazon

Eufy, il marchio del gruppo Anker che a IFA 2025 ha mostrato ancora una volta la sua capacità di innovare nel mondo della smart home, propone una offerta imperdibile per il suo robot di punta Eufy X10 Pro Omni. 

Fino all’8 ottobre, in occasione della Festa delle Offerte Prime, potete acquistarlo su Amazon con un super sconto del 44 %, al prezzo di 449 € invece dei circa 799 € di listino, E’ disponibile nella versione bianca o nera.

Il nuovo Eufy X10 Pro Omni riunisce in un solo prodotto tutto ciò che serve per avere pavimenti perfettamente puliti, anche senza la vostra presenza in casa. 

Tiene i moci sempre puliti ed evita di bagnare i tappeti

Grazie all’aspirazione da 8.000 Pa e alla tecnologia MopMaster 2.0, il robot combina spazzamento e lavaggio con due mop rotanti che esercitano una pressione costante per eliminare lo sporco più ostinato. A differenza di altri modelli, quando riconosce un tappeto, solleva automaticamente i mop, così da non bagnare le superfici tessili e passare alla sola aspirazione.

Eufy

Niente problemi con gli ostacoli

La vera rivoluzione è nel cervello del robot: la tecnologia AI.See, una combinazione di fotocamera e intelligenza artificiale capace di identificare più di 100 oggetti e ostacoli, rendendo la pulizia completamente autonoma e sicura anche in ambienti complessi. Potete lasciarlo lavorare mentre siete fuori, certi che eviterà fili, scarpe, ciotole e giocattoli.

Eufy

La stazione Tutto-in-uno per pulizia senza mani: I panni Mop di X10 Pro Omni vengono lavati con acqua pulita e asciugati con aria riscaldata a 45°C per evitare i cattivi odori. Il raccoglitore della polvere viene svuotato nel sacchetto apposito da 2,5 l della stazione, che basta sostituire solo ogni 2 mesi. Il serbatoio dell’acqua pulita da 3 litri fornisce acqua sufficiente per pulire 2-3 volte una casa di 150 m²,

Eufy

L’integrazione con Alexa e Google Assistant e l’app dedicata completano un’esperienza davvero smart.

Con un prezzo di 449 €, questo è il momento ideale per portare a casa un robot top di gamma al costo di un modello medio.

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon termina oggi 8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

