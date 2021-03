Final Fantasy VIII Remastered arriva su iPhone e Android

Mentre si aspetta che Final Fantasy VII Remake: Intergrade porti al celebre franchise di Square Enix alcuni aggiornamenti su PS5, gli amanti della saga potranno rigiocare un altro titolo Square Enix su su iPhone e iPad, oltre che su smartphone Android, con l’edizione 2019 HD di Final Fantasy VIII Remastered appena uscita per le piattaforme mobili. È ora disponibile per iPhone e Android, al prezzo di 18,99 euro, in sconto fino al 4 aprile, data in cui il prezzo di listino salirà a 22,99 euro.

Secondo le note, ciò che si ottiene è la versione rimasterizzata per PC di un gioco che è stato originariamente rilasciato nel 1999, anche se ci sono alcuni difetti annotati nelle FAQ, che vi consigliamo di leggere prima dell’acquisto.

Ad esempio, a volte, entrando o uscendo da veicoli o dal Garden, è possibile che il personaggio rimanga bloccato tra il veicolo e gli elementi del terreno, o che il veicolo rimanga bloccato sul posto. Questo sembra succedere più spesso quando si lascia il veicolo vicino a terreno impraticabile o quando si tenta di entrare o uscire dal veicolo durante certi eventi. Al momento, l’unica soluzione è ricaricare un salvataggio precedente.

Su queste versioni mobili si dovrà fare a meno delle mod create dai giocatori. Chocobo World non è giocabile, c’è un’opzione per un aumento di velocità 3x, assistenza in battaglia e la possibilità di attivare o disattivare gli scontri di battaglia.

La storia, ovviamente, è quella ben nota ai fan: Galbadia, sotto l’influenza della strega Edea, mobilita il suo esercito contro le altre nazioni del mondo, mentre Squall e altri membri del SeeD, un’unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa, che appartiene alla resistenza, per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano.

Per acquistare Final Fantasy VIII Remastered per iPhone e iPad è sufficiente cliccare qui, mentre la versione per Android si acquista qui.

