Fate di iPad un “quasi” Mac: Apple Smart Keyboard ai minimi storici

Se avete un iPad di recente generazione e volete scriverci comodamente con una tastiera ad hoc, andate su Amazon: la Smart Keyboard di Apple, disponibile per diversi modelli inclusi alcuni Air e Pro, è in sconto del 15%, con prezzi a partire da 152,15 euro.

Siamo ai minimi storici per l’acquisto di una tastiera con layout italiano fatta a misura di iPad, al quale si collega sfruttando lo Smart Connector. Grazie a questo sistema di connessione proprietario non ha bisogno di essere abbinata né ricaricata, in più essendo creata da Apple si integra perfettamente con iPad: è ergonomica, la forma è studiata per sostenere il dispositivo nella posizione più indicata per scrivere, iPad si accende e si spegne quando si chiude o si solleva e dispone di tasti speciali per richiamare funzioni, applicazioni e scorciatoie.

L’iPad accompagnato ad una Smart Keyboard diventa, per forma e assetto, la cosa migliore se si hanno molti testi da scrivere o magari dei fogli di calcolo anche se, ovviamente, questa tastiera non può trasformare istantaneamente il tablet in un computer superando i limiti del sistema operativo. In ogni caso lo avvicina molto ad un laptop leggero per compiti…leggeri. Se scrivete molto, programmate o usate fogli di calcolo, se la sensazione della tastiera virtuale sotto le dita non vi piace, se volete viaggiare leggeri sostituendo temporaneamente il MacBook Pro, l’iPad e una tastiera fisica come questa sono un binomio imprescindibile.

Tornando alla promozione, i modelli attualmente in offerta sono tre. Di seguito trovate il link per l’acquisto con il prezzo in sconto e la compatibilità, così da non sbagliare:

Prima offerta

Al prezzo di 152,15 euro comprate quella compatibile con

iPad 8ª/7ª generazione

iPad Air – 3ª generazione

iPad Pro 10,5″

Lo sconto come detto è del 15%: risparmiate 26,85 euro perché il prezzo di listino è di 179 euro. Click qui per comprare

Seconda offerta

Al prezzo di 169,15 euro comprate quella compatibile con

iPad Pro 11″ – 2ª generazione

iPad Air 4ª generazione

Anche qui lo sconto è del 15% e il risparmio è di pochi euro in più: precisamente 29,85 euro perché il prezzo di listino è di 199 euro. Click qui per comprare

Terza offerta

Al prezzo di 186,15 euro comprate infine quella compatibile con

iPad Pro 12,9″ – 4ª generazione

Lo sconto è sempre del 15%, ma il risparmio è il più grande di tutti: parliamo di 32,85 euro perché il prezzo di listino è di 219 euro. Click qui per comprare