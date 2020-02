Fire TV e Amazon Echo in sconto per San Valentino

E’ il momento giusto per regalare alla dolce metà un Kindle Paperwhite, la nuova Fire TV oppure uno speaker con Alexa. Per celebrare l’imminente festività di San Valentino, Amazon infatti ha deciso di scontare diversi prodotti in catalogo con risparmi che ballano tra il 22% e il 42%.

Fire TV Stick (anche 4K)

Tra i prodotti in offerta c’è innanzitutto il dispositivo per lo streaming più potente del colosso, con un’antenna Wi-Fi nuova nel design e ottimizzata per lo streaming di contenuti in 4K Ultra HD.

Non solo l’interfaccia a video supporta nativamente la risoluzione 4K, ma tutto nuovo è anche il telecomando vocale Alexa, con appositi tasti per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili, potendo spengerli e accenderli, oltre che regolarne il volume oppure disattivarli.

La Fire Stick 4K supporta i formati 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+ e Dolby Atmos per alcuni titoli Prime Video selezionati. Naturalmente, è compatibile con tutte le app di streaming più in voga, quali Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi. Grazie al rinnovato supporto Alexa possibile scoprire migliaia app e Skill, oltre a usare i browser Firefox e Silk per navigare tra milioni di siti web.

In alternativa c’è in sconto anche la versione base, sempre con telecomando vocale Alexa, ma con risoluzione Full HD anziché 4K.

Echo Dot (anche con orologio)

Altro interessante prodotto in sconto è Echo Dot, soprattutto per tutti coloro che vogliono avere un dispositivo per la domotica in grado di controllare tantissimi dispositivi compatibili con Alexa e anche direttamente le nuove lampade Philips Hue.

Con questo piccolo gadget, di fatto ci si mette in casa infatti un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri della serie Echo permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo smart, una volta installato non si dovrà fare altro, visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Come dicevamo oltre alla versione base di cui sopra è in offerta anche il modello con orologio, che differisce per l’appunto per la presenza di un display luminoso LED su cui vengono mostrate l’ora, la temperatura esterna, il timer e le sveglie impostate. Pensato per essere posizionato su un comodino o una mensola, questo dispositivo regola il display LED automaticamente in base alla luminosità della stanza, in modo da permettere di vedere facilmente l’ora o la temperatura esterna, di impostare una sveglia o un timer per le vostre cotture. Inoltre, è possibile toccare la parte superiore del dispositivo per posticipare comodamente un allarme.

Echo Flex

E’ in promozione per San Valentino anche il più piccolo e flessibile (oltre che economico) dei dispositivi Amazon per portare Alexa ovunque. Echo Flex si collega direttamente a una presa elettrica standard, diventando così perfetto per quegli spazi della casa in cui i cavi possono essere un problema, come il corridoio, il garage o il bagno.

Basta semplicemente chiedere ad Alexa di controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, fare un annuncio o verificare il punteggio della propria squadra sportiva e le risposte arriveranno attraverso un piccolo altoparlante sul dispositivo che è stato ottimizzato per la voce di Alexa.

Echo Flex offre anche una porta USB integrata, che permette di ricaricare facilmente il telefono o aggiungere un accessorio opzionale, come una luce notturna intelligente o un sensore di movimento, il tutto utilizzando una sola presa.

Echo Show (e 5)

In sintesi si tratta di un sistema simile agli Echo Dot ma dotato di uno schermo che fa molte più cose. La più “succosa” è la capacità di collegarsi ad internet per mostrare i film, video e documentari di Amazon Prime. Ma oltre a questo, grazie al browser integrato permette di accedere anche ad altri servizi come Youtube i cui video sono riprodotti attraverso la finestra di navigazione.

Echo Show permette anche di gestire calendari, creare una lista di cose da fare, controllare il meteo e la situazione del traffico, ascoltare brani musicali, stazioni radio e audiolibri. Grazie alla compatibilità con Alexa consente anche di fare chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa e pure con Skype.

In termini pratici si tratta del perfetto accessorio da cucina, quando si vuole avere accanto qualche cosa che ci faccia compagnia o ci aiuti a raccogliere informazioni senza ricorrere ad uno schermo TV oppure ad un computer.

Grazie all’interazione con molti modelli di telecamere compatibili come le Arlo, Logitech, Netatmo ed EzWiz permette di controllare altre stanze della casa e pure il giardino e l’ingresso.

Se si vuole è anche possibile usare Echo Show per fare ordini su Amazon, magari di prodotti per la cucina, oppure lo si può mettere in camera da letto, posizionandolo su comodino per essere risvegliati dalla musica oppure dalle previsioni del meteo. Grazie allo schermo da 5,5″ può anche essere una simpatica cornice per foto digitali.

In sconto c’è anche Echo Show 5, versione in miniatura del sopracitato dispositivo: con poco più della metà delle dimensioni del suo predecessore, questo display smart risulta così più compatto, progettato per stare rientrare in spazi ristretti, con un fattore di forma ottimizzato per il comodino o una scrivania di piccole dimensioni.

Amazon Show Echo 5 gode di un “pulsante che disconnette elettronicamente sia il microfono che la fotocamera” utile dunque per incrementare la privacy e non aver paura di essere spiati in casa. Quando non è in uso, sullo schermo si può visualizzare l’orologio e una home page con foto, la maggior parte delle quali può provenire da Facebook per creare una presentazione con le proprie foto.

Amazon promette un “suono ricco e pieno”, sia che si guardino video musicali su Vevo, o che si ascolti musica su Amazon Musica, Spotify, Apple Music , o altri servizi analoghi. Naturalmente, Echo Show 5 fornisce assistenza all’utente anche per il controllo della domotica, quindi per l’accensione delle luci o il controllo di altre periferiche collegate. Tra le altre funzioni anche quella che consente di “vedere il feed video delle telecamere compatibili”.

Echo (e Plus)

Se desiderate fare un passo avanti rispetto ad Echo Dot con un piccolo sistema per l’ascolto musicale potete passare direttamente ad Echo di terza generazione che ha sempre Bluetooth, Wi-fi e uscita audio con mini Jack. Suona ovviamente molto meglio di Echo Dot grazie ad regolare sistema audio con Woofer e tweeter.

Il nuovo Echo di terza generazione ha praticamente ripreso la dotazione audio di Echo Plus ma ha una piccola differenza: non possiede al suo interno la radio wireless Zigbee che permette il collegamento diretto a lampadine, prese ed accessori di Philips Hue (vecchi modelli solo Zigbee), Ikea, Osram. Il modello Echo Plus è quindi uno step successivo per chi vuole collegare tante periferiche per la domotica andando oltre il Wi-Fi.

Kindle Paperwhite

Per finire un dispositivo che non ha nulla a che fare con Alexa ma che potrebbe rivoluzionarvi la lettura se siete abituati ai soli cartacei. Stiamo parlando dell’ultima versione del Kindle Paperwhite, più sottile, leggera, con due settimane di autonomia e resistente all’acqua per leggere ovunque con una qualità tipografica identica alla carta stampata.

Si tratta dell’ebook reader di Amazon più amato dagli utenti che migliora tutte le caratteristiche salienti del modello precedente: presentato lo scorso 16 ottobre, è stato completamente riprogettato per offrire un design ancora più compatto, sottile e leggero. E’ infatti spesso solamente 8,18 millimetri e pesa 182 grammi. Come tutti i Kindle permette di leggere sempre e ovunque, anche all’aperto sotto la luce diretta del sole, grazie allo schermo senza riflessi e una autonomia che si misura in settimane.

Gli ingegneri hanno inoltre ridotto le cornici laterali: ora lo schermo è a filo dello chassis ma soprattutto il nuovo Kindle Paperwhite eredita una caratteristica cruciale dei modelli superiori e, finalmente, è resistente all’acqua. In questo modo gli appassionati della lettura possono leggere ovunque, in completo relax nella vasca da bagno, così come a bordo piscina o in spiaggia, senza temere di danneggiare irreparabilmente la propria biblioteca digitale portatile.

Raddoppia infatti lo spazio di archiviazione interno, permettendo così di conservare non solo migliaia di ebook, ma anche di avere sempre a disposizione contenuti ancora più ricchi, audiobook e file di grandi dimensioni. Per leggere in ogni condizione, anche nel buio più completo, il nuovo Kindle Paperwhite è dotato di 5 LED integrati che permettono di regolare la retroilluminazione secondo le esigenze e i gusti personali di ciascun utente.

Per assicurare una esperienza di lettura a prova di bibliofilo, lo schermo da 6 pollici del nuovo Kindle Paperwhite offre una definizione di 300 punti per pollice, in grado di assicurare la stessa qualità della carta stampata.

Potete dare uno sguardo a tutti i prodotti Amazon in promozione per San Valentino cliccando qui. Se invece siete interessati a tutt’altro genere vi segnaliamo che su Amazon c’è una nuova vetrina dedicata alla festività di San Valentino con centinaia di offerte che spaziano per le categorie di prodotto più disparate. Potete visionarla cliccando qui.