Fitbit, in arrivo nuovo algoritmo per monitoraggio della salute cardiaca

Fitbit (azienda ora proprietà di Google), ha fatto passi avanti che dovrebbero consentire di offrire nuove funzionalità per la salute più o meno simili a quanto possibile con Apple Watch, con il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che, in modo simile a quanto possibile con Apple Watch, i dispositivi Fitbit includono notifiche sul battito cardiaco alto e basso, rivelazione continua del battito cardiaco e l’app ECG per valutare che non ci siano irregolarità come la fibrillazione atriale (AFib) e condividere i risultati con il proprio medico.

Google ha sviluppato un nuovo sistema per analizzare i dati della frequenza cardiaca raccolti dal sensore fotopletismografico monitorando passivamente il ritmo cardiaco durante la notte o con l’utente a riposo, con funzionalità che permettono di allertare l’utente anche quando non si rende conto dei potenziali problemi.

Il completamento del processo di validazione clinica dell’algoritmo PPG (fotopletismografia) è supportato da dati di riferimento del Fitbit Heart Study presentato nel 2020 e che hanno coinvolto 455.699 partecipanti in cinque mesi, il “più grande studio” di software basato su PPG secondo Google la quale cita ancora dati presentati alla American Heart Association Scientific Sessions 2021, dai quali emerge che il rilevamento PPG di Fitbit identifica correttamente episodi di fibrillazione atriale nel 98% dei casi, come confermato da successivi controlli elettrocardiografici.

Google riferisce che il nuovo algoritmo PPG e nuove funzionalità di notifiche relative al battito cardiaco saranno a breve disponibili per gli utenti statunitensi per vari dispositivi Fitbit che offrono funzionalità legate alla salute cardiaca (è in corso l’approvazione da parte dalla Food and Drug Administration (FDA), l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Cupertino ha in programma per Apple Watch nuove funzionalità legate alla salute del cuore, inclusi miglioramenti relativi alla rilevazione della fibrillazione atriale e altro ancora.

