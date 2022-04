Apple Watch 8 e watchOS 9, novità in arrivo e posticipate

Apple sta ancora pianificando di aggiungere un nuovo sensore per il monitoraggio della temperatura corporea in Apple Watch quest’anno, nonostante abbia riscontrato problemi di sviluppo con la pressione sanguigna e il monitoraggio della glicemia: non solo, il prossimo Apple Watch 8 è accreditato di altre nuove funzionalità nell’app Salute dell’iPhone.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple ha lavorato a un sensore aggiornato per Apple Watch in grado di determinare se un utente ha la pressione alta, anche se la precisione è stata un problema durante lo sviluppo e i test. L’azienda ha condotto prove sui dipendenti, con Apple Watch in grado di dire agli utenti se soffrivano di ipertensione, piuttosto che fornire letture sistoliche e diastoliche specifiche. Si dice che Apple abbia lavorato alla funzione da almeno quattro anni, ma è improbabile che sarà pronta fino al 2024, e potrebbe addirittura slittare al 2025.

Apple sta anche lavorando al monitoraggio non invasivo della glicemia, ma si ritiene che la funzione sia ancora lontana diversi anni prima di poterla vedere in azione sul polso degli utenti, e l’azienda non sa ancora quando potrà lanciarla con precisione. Nel frattempo, Apple ha discusso per migliorare il supporto per i glucometri di terze parti su Apple Watch e sull’app Salute di iPhone.

Nell’immediato, comunque, Apple sta lavorando per portare nuove funzionalità per salute, sonno, fitness e gestione dei farmaci delle donne nell’app Salute di iPhone. L’azienda sta ancora pianificando di aggiungere un sensore di temperatura corporea in Apple Watch 8 di quest’anno, con la funzione inizialmente progettata per aiutare la pianificazione della fertilità. I futuri modelli di Apple Watch potrebbero determinare se un utente ha una temperatura corporea superiore al normale, ma è improbabile che riesca a restituire una misurazione esatta.

Come parte di watchOS 9, Apple sta pianificando di migliorare la sua attuale funzione di rilevamento della fibrillazione atriale con una nuova capacità di misurare per quanto tempo una persona è in uno stato di fibrillazione atriale.

iOS 16 potrebbe presentare miglioramenti all’app Salute per espandere le funzionalità di monitoraggio del sonno, oltre ad aggiungere nuove funzionalità di gestione dei farmaci e salute delle donne. Si dice che Apple stia sviluppando uno strumento di gestione dei farmaci per consentire agli utenti di scansionare le pillole nell’app Salute e ricordare agli utenti di prenderle, ma è improbabile che la versione iniziale che verrà lanciata quest’anno includa tutte le funzionalità pianificate da Apple.

Tutto quello che è emerso finora su Apple Watch 8 in arrivo quest’anno è riassunto qui.