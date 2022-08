Fitibit annuncia Sense 2, Versa 4 e Inspire 3.

Dopo diverse fughe di notizie Fitbit ha annunciato ufficialmente quello che tutti ormai sapevano: il Sense 2, il Versa 4 e l‘Inspire 3. Al fianco del nuovo hardware la società sta introducendo un nuovo software. Inoltre, Sense 2 e Versa 4 hanno sempre pulsanti fisici.

Sense 2 e Versa 4 offrono un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, insieme al controllo dell’attività, dello stress e al monitoraggio del sonno, vantando più di sei giorni di durata della batteria. Questi nuovi modelli si agganciano anche a Google Maps permettendo di vedere le indicazioni turn-by-turn sul polso. La coppia ha anche accesso a Google Wallet. Il Sense 2 propone anche un sensore di attività elettrodetromica continua, molto simile a quello che si trova su Charge 5.

Gli abbonati premium con entrambi i dispositivi possono dare un’occhiata al profilo del sonno, che utilizza 10 diverse metriche per identificare come l’utente dorme e offrire modi per migliorare il sonno. Allo stesso modo, uno Stress Management Score aiuterà a tenere d’occhio i livelli di tensione mentre si è al lavoro, offrendo suggerimento su quando fare una pausa.

Sense 2 e Versa 4 sono entrambi disponibili per l’ordine sin da subito, rispettivamente al prezzo di 299 e 229 euro.

Nel frattempo, il tracker Inspire 3 è l’ultimo dispositivo entry-level dell’azienda, con un design più snello, 10 giorni di durata della batteria e sei mesi di Premium incluso. Come per il predecessore non ci sono funzionalità geo localizzate, ed è quasi interamente basato sull’app per registrare le proprie statistiche. Per questo tracker Fitbit ha abbandonato il LED monocromatico a favore di un display OLED a colori e ha aggiunto un sensore SpO2.

Nonostante il passaggio a un display più dispendioso in termini di energia, Fitbit afferma che la durata della batteria dell’Inspire 3 rimarrà di 10 giorni. Secondo il portavoce di Fitbit Jonathan Moll, si scende a tre giorni se si abilita il display always-on. Costa 99 euro.

A questo indirizzo trovate lo store Fitbit su Amazon. Per tutte le notizie sui prodotti Fitbit vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.