Se scegliete i prodotti Fondazione ANT su Amazon ogni acquisto diventa un gesto di beneficenza

Con l’avvicinarsi delle festività, la scelta dei regali può diventare anche un’occasione per fare del bene. Il negozio di Fondazione ANT su Amazon offre infatti una selezione di prodotti il cui acquisto permette di sostenere i malati di tumore.

Visto il periodo ve ne segnaliamo quattro, tra dolci tradizionali e prodotti artigianali, che rispettano la nostra tradizione e sono quindi perfetti da mettere in tavola durante le feste.

Alcuni consigli

Tra i dolci natalizi come non citare il Pandoro Maina e il Panettone Maina da 1 kg, due classici della pasticceria italiana qui realizzati con lievitazione naturale, offrendo quindi una consistenza soffice e fragrante, per concedersi un momento di dolcezza senza rinunciare alla qualità.

Se cercate un’idea più originale potreste optare per Aldo il Capibara con praline Majani, un regalo visivamente piacevole perché affianca a una confezione di praline di finissimo cioccolato al latte (con extra ripieno di crema di latte) al simpatico peluche.

Se il destinatario del regalo non è un amante dei dolci allora valute la Pasta del Cuore Antico del pastificio Umbro, una scelta che porta in tavola l’artigianalità e l’attenzione alla materia prima. Realizzata con grano selezionato e trafilata al bronzo, questa pasta infatti conserva una consistenza ruvida che trattiene perfettamente i condimenti, valorizzando ogni pasto.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Il doppio regalo

Scegliere questi prodotti significa fare un regalo doppio: non solo per chi li riceve, ma anche per chi ne beneficia indirettamente.

Il prezzo leggermente superiore rispetto alle controparti acquistate direttamente dal produttore viene infatti interamente devoluto a Fondazione ANT, sostenendo l’assistenza domiciliare e i programmi di prevenzione oncologica.

È quindi una buona occasione per trasformare le proprie scelte di acquisto in un gesto concreto di solidarietà che rende le feste un momento di condivisione, gusto e attenzione verso gli altri.