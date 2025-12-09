Facebook Twitter Youtube

Nel volantino Action arrivano giochi switch e regali da urlo: il tuo Natale è salvo

Non sai cosa regalare a Natale? I negozi Action arrivano in tuo soccorso con tantissime offerte incredibile, persino i giochi Switch.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la catena di negozi Action propone un nuovo volantino settimanale ricco di promozioni imperdibili.

Tra i protagonisti di questa selezione spiccano i giochi per Nintendo Switch a prezzi molto competitivi, oltre a una serie di prodotti utili e regali originali per tutti i gusti.

Le offerte imperdibili per il Natale da Action

Tra le proposte più allettanti del volantino di questa settimana si trovano i giochi per Nintendo Switch a soli 8,95 euro. L’offerta comprende titoli come Mario + Rabbids Kingdom Battle e Mario + Rabbids Sparks of Hope, insieme a una selezione di giochi meno noti ma apprezzati dagli appassionati, come Sega Mega Drive Classics e Justice League Cosmic Chaos. È importante specificare che si tratta di codici digitali per il download, compatibili sia con Nintendo Switch di prima che di seconda generazione, e non di schede fisiche. Questi titoli rappresentano un’opportunità vantaggiosa per chi cerca un regalo di Natale gradito senza spendere troppo.

Un’altra proposta di grande interesse è la cassetta degli attrezzi Werckmann da 95 pezzi, in vendita a 29,77 euro. Questa valigetta completa include strumenti indispensabili come livella, metro a nastro, martello da banco, cacciaviti, pinze e chiavi, ed è perfetta per chi desidera avere un kit pronto all’uso per piccoli lavori domestici o professionali. La comodità di poter trasportare facilmente tutti questi attrezzi in un’unica custodia rende questo prodotto un regalo pratico e apprezzabile.

Non mancano nel volantino di Action proposte dedicate al benessere e al comfort in casa. Tra queste spicca lo scaldaletto elettrico Carmen da 60 watt, con dimensioni di 150 x 80 centimetri, offerto a 14,95 euro. Questo dispositivo è ideale per riscaldare il letto nelle fredde notti invernali, garantendo un comfort immediato e una maggiore qualità del sonno senza rischi di freddo.

Per chi invece necessita di soluzioni tecnologiche per la stampa, Action propone una stampante termica a 49,92 euro, capace di stampare senza l’uso di inchiostro su formati A4 e A5. Questo dispositivo è compatibile con smartphone e altri dispositivi, risultando una scelta pratica per chi deve stampare documenti o etichette in modo rapido e senza complicazioni.

Il volantino con tutte le offerte è disponibile nei negozi Action per dicembre, ma è consigliabile affrettarsi data la possibilità che le scorte si esauriscano velocemente, soprattutto per i prodotti più richiesti come i giochi per Nintendo Switch e la cassetta degli attrezzi. In vista del Natale, queste promozioni rappresentano un’occasione da non perdere per assicurarsi regali originali e utili a prezzi contenuti.

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

