“Franciscus”, primo font digitale della Chiesa dai frati di Assisi

I frati del Sacro Convento di Assisi si preparano al centenario della rivista San Francesco e lo fanno varie novità, incluso un nuovo carattere tipografico. Il font in queatione – “Franciscus”, il primo font digitale della Chiesa, un unicum – è stato creato ad hoc, dai frati della Basilica di San Francesco e i designer di Studiogusto.

I frati fanno sapere he per elaborare il carattere sono stati fonte di ispirazione i manoscritti dal ‘200 al ‘400 della Biblioteca del Sacro Convento e gli affreschi della Basilica di San Francesco.

I tratti spigolosi, tipici della scrittura gotica medievale, sono stati il punto di partenza per la creazione di un carattere che mette insieme tradizione e contemporaneità. Franciscus, spiegano ancora i frati, affonda le radici nell’epoca di Francesco ma ha la forza di rivolgersi con chiarezza all’uomo di oggi. “Riflette l’identità francescana, capace di rinnovarsi sempre perché sempre attuale il messaggio del Santo di Assisi”. Franciscus sarà open source, scaricabile e disponibile gratuitamente per tutti.

Installare un font sul Mac è molto semplice: basta un doppio clic sul file TrueType o OpenType scaricato: appare un’anteprima del font e possiamo confermare l’installazione nel sistema facendo click su “Installa font”.

Dell’installazione dei font abbiamo parlato in questo articolo, al qual vi rimandiamo per conoscere tutti i dettagli in materia (come si aggiungono, come si rimuovono, come si getiscono, come individuare nuovi font, come riconoscere i caratteri di qualità, quali sono i software per gestire i font, ecc.).