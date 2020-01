Apple solidale con le vittime del coronavirus

Apple è solidale con le vittime del coronavirus. Parole che manifestano vicinanza e partecipazione con coloro che sono stai colpiti direttamente o indirettamente dalla malattia infettiva arrivano da Tim Cook, CEO Apple su Twitter in occasione del capodanno cinese.

Cook spiega che la società da lui gusta farà delle donazioni a “gruppi che operano sul territorio per contribuire al supporto di tutte le persone colpite dal coronavirus.

Le ultime notizie nel momento in cui scriviamo riferiscono che i morti sono arrivati a 41 i casi di contagio confermati sono circa 1350. Si contano tre morti in Cina ma sono stati confermati casi in Francia, Stati Uniti e Australia.

A Hong Kong è stata proclamata l’emergeza sanitaria, e restrizioni agli spostamenti sono state imposte in Cina. Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto a tutti gli impiegati del consolato USA a Wuhan di lasciare la città.

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.

