FRITZ!Box 4050, router Wi-Fi 6 AVM ora a 83€ su Amazon

Prestazioni di rete al top e massima sicurezza domestica: il router FRITZ!Box 4050 è oggi disponibile a soli 83€ invece di 139€ su Amazon, un’occasione imperdibile per chi cerca velocità, stabilità e funzionalità avanzate per la rete di casa o dell’ufficio.

Potenza e funzionalità avanzate

Il FRITZ!Box 4050 è un router di fascia alta progettato per offrire il massimo delle prestazioni in ogni scenario. Supporta lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), garantendo velocità di trasferimento fino a 2400 Mbit/s su banda 5 GHz e 1200 Mbit/s su 2,4 GHz, ideale per streaming 4K, gaming online e videoconferenze senza interruzioni. Dotato di una porta WAN da 2,5 Gigabit e tre porte LAN Gigabit, consente una connessione cablata ultraveloce per dispositivi di rete come NAS, PC e console. Non mancano una porta USB 3.0 per la condivisione di archivi o stampanti in rete e il pieno supporto alla telefonia via VoIP.

Un alleato perfetto per casa e smart working

Perfetto per ambienti domestici moderni, il FRITZ!Box 4050 si adatta a famiglie numerose, professionisti in smart working e utenti esigenti. Il sistema operativo FRITZ!OS permette di gestire ogni aspetto della rete con una semplice interfaccia web: controllo parental, rete ospiti, firewall avanzato e aggiornamenti automatici rendono l’esperienza d’uso intuitiva e sicura. Grazie al supporto Mesh, può essere integrato facilmente in reti già esistenti per estendere la copertura Wi-Fi in modo intelligente e stabile.

Un risparmio concreto su un prodotto premium

Il prezzo di listino di 139€ rende già il FRITZ!Box 4050 un prodotto competitivo per qualità e prestazioni. Ma l’offerta attuale a 83€ su Amazon lo rende un vero affare nella sua categoria. A questo prezzo è difficile trovare un router Wi-Fi 6 con questa dotazione hardware e la solida affidabilità del marchio AVM, apprezzato da anni per la qualità e la longevità dei suoi dispositivi di rete.