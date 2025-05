600 km di autonomia e ricarica veloce, nuovo camion elettrico da Volvo

Volvo ha presentato la sua nuova ammiraglia elettrica per impieghi gravosi che ha il potenziale di rivoluzionare il trasporto pesante a lungo raggio.

Volvo Trucks lancerà ufficialmente e inizierà a prendere ordini per il suo nuovo camion elettrico per le lunghe distanze, il Volvo FH Aero Electric con e-axle, nella prima metà del 2026. Tuttavia, già da ora sono state mostrate immagini e rivelati dettagli sul nuovo camion elettrico; i potenziali clienti possono già da ora firmare una lettera di intenti per l’acquisto del nuovo camion.

Il produttore riferisce che nuovo FH Aero Electric è stato progettato per il trasporto a lungo raggio, un segmento che rappresenta gran parte delle emissioni di CO2 dei camion e che finora è stato difficile da elettrificare. Il nuovo camion avrà una capacità di ricarica rapida e un’autonomia di guida puramente elettrica fino a 600 km.

“Si tratta di una vera e propria svolta nel settore dei trasporti a emissioni zero. Ora le aziende di trasporto possono percorrere distanze molto lunghe con camion elettrici senza dover scendere a compromessi sulla produttività. La ricarica superveloce e l’elevata capacità di carico utile ne fanno una soluzione molto competitiva”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks.

Ricarica rapida in 40 minuti

La ricarica delle batterie del nuovo Volvo FH Aero Electric a lungo raggio sarà più rapida, poiché il nuovo camion elettrico è stato adattato al nuovo standard MCS (Megawatt Charging System). La ricarica della batteria del camion (dal 20% all’80%) richiederà circa 40 minuti, il che significa che può essere effettuata entro il periodo di riposo previsto dalla legge per i conducenti di camion nell’UE, contribuendo così a un’elevata produttività. Grazie alla ricarica rapida, questo camion consentirà di effettuare trasporti elettrici su lunghe distanze in un solo giorno.

Elevata capacità di carico utile

Il nuovo camion elettrico può avere un peso totale di 48 tonnellate e ha una capacità di carico utile vicina a quella di un camion diesel convenzionale. La capacità di carico utile è possibile grazie a un asse portante supplementare (configurazione 6×2), che consente di avere più batterie a bordo e offre vantaggi in termini di distribuzione del peso, considerando il peso delle batterie supplementari in combinazione con rimorchi pesanti.

La lunga autonomia del nuovo camion Volvo è resa possibile dalla nuova tecnologia della trasmissione, il cosiddetto e-axle, che crea spazio per una maggiore capacità delle batterie a bordo. Il nuovo FH Aero Electric può avere 8 batterie a bordo con una capacità installata di 780 kWh.

Il nuovo camion, che sarà disponibile anche con cabina standard, rappresenta un’importante aggiunta all’offerta di camion elettrici e servizi correlati di Volvo Trucks. I servizi includono di tutto, dalla valutazione dei percorsi adatti all’elettrificazione, alla ricarica efficiente dei camion elettrici su strada e nel deposito, fino al monitoraggio dettagliato delle prestazioni della flotta di camion elettrici.

Per tutte le notizie che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.