Frullatore, mixer e frusta: il kit scontato di 200 €

È il momento giusto per regalare o regalarsi il kit più utile in cucina: il trio di MIUI composto da frullatore, mixer e frusta elettrici, ottimamente costruiti e altamente potenti, è scontato più di 200 €.

In pratica per tutti e tre si spende meno di 50 € e ci si porta a casa un set di elettrodomestici di altissima qualità, a partire dai componenti. La scocca esterna infatti è realizzata in acciaio inox 304, facile da pulire e altamente resistente. Poi c’è il motore da 1000 Watt realizzato interamente in rame per durare il triplo rispetto a quelli della concorrenza, e con design tedesco che assicura fedeltà e resistenza.

E poi è affidabile anche nel suo utilizzo: ad esempio il frullatore si avvia istantaneamente, riducendo quindi l’effetto di aspirazione ed evitando gli schizzi. Si possono scegliere tra 14 diverse velocità ruotando la ghiera all’estremità superiore in modo da regolare la potenza in base al tipo di lavorazione che si sta effettuando, ad esempio per quando si frulla o quando si creano zuppe, succhi, panna montata e via dicendo.

È particolarmente silenzioso e presenta un pulsante per il blocco dell’accensione, in questo modo si evita che un bambino possa farsi del male attivandolo accidentalmente.

Frusta, mixer (con serbatoio annesso) e frullatore vengono venduti insieme ad un recipiente da 700 ml per la misurazione degli alimenti da lavorare.

La promozione

Chi è interessato all’acquisto di questo set di elettrodomestici MIUI per la cucina come dicevamo lo trova in sconto, e che sconto: invece di 253,42 € è infatti possibile risparmiare l’81% andandolo a pagare soltanto 46,87 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.