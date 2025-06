Fujifilm X-E5, mirrorless compatta da 40 MP con IBIS a 5 assi

Fujifilm X-E5 è una nuova fotocamera mirrorless pensata per offrire altre prestazioni in un formato portatile. Fa parte della Serie X, perciò mantiene un’estetica classica sebbene introduca alcune novità, tra cui un corpo in alluminio lavorato, che è una prima assoluta per la linea E.

Pesa circa 445 grammi e integra un sensore retroilluminato X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 megapixel abbinato al processore X-Processor 5, ma tra le novità tecniche principali spicca la stabilizzazione d’immagine a cinque assi che promette di compensare movimenti fino a 7 stop al centro del sensore (6 ai bordi), una funzione utile soprattutto per chi scatta a mano libera in condizioni di luce difficile.

Il design richiama lo stile delle fotocamere analogiche, con ghiere fisiche per il controllo diretto delle impostazioni e una nuova modalità di visualizzazione nel mirino chiamata Classic Display che mostra le informazioni principali direttamente sotto il fotogramma. Il mirino elettronico supporta anche una funzione chiamata Surround View che permette di avere una visione periferica oltre il bordo del fotogramma selezionato.

Il display posteriore invece è inclinabile fino a 180°, utile sia per inquadrature complesse che per selfie e vlog.

A tal proposito, sul fronte video, la X-E5 supporta registrazioni in 6.2K a 30 fps e include un sistema di autofocus con riconoscimento del soggetto tramite AI capace di identificare persone, animali, veicoli e altro. È presente anche uno zoom digitale 1,4x e 2x tramite cui poter mantenere una qualità d’immagine elevata anche con ingrandimenti.

Disponibilità e prezzo

Fujifilm X-E5 arriva a ferragosto ma si può già preordinare su Amazon al prezzo di 1.599,99 € per il modello solo corpo, oppure a 1.849,99 euro in kit con l’obiettivo XF 23mm F2.8 R WR.

Quest’ottica è per altro un’altra novità di Fuji e da dicembre si potrà acquistare anche separatamente per 499,99 €. Si tratta di un obiettivo compatto e leggero (solo 90 grammi) con lunghezza focale equivalente a 35 mm nel formato pieno e con una distanza minima di messa a fuoco di 20 cm. Con corpo tropicalizzato, usa un motore autofocus DC ad alta velocità, diaframma a 11 lamelle, schema ottico con 8 elementi in 6 gruppi e 2 lenti asferiche per ridurre le aberrazioni.

