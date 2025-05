Fujifilm X half, la fotocamera digitale che riscopre l’analogico

Nel flusso ripetitivo di immagini generate dagli smartphone — tutte inquadrature verticali, colori omogenei, post-produzione automatica — la Fujifilm X half introduce un dispositivo che rompe lo schema. È una fotocamera digitale che impone un formato verticale 3:4, esclude il salvataggio RAW e richiede l’uso manuale di una leva fisica per avanzare il fotogramma. Un ritorno deliberato a una fotografia più essenziale, in cui l’immagine non è solo un file ma una scelta precisa.

Formato: mezzo sensore, pieno vincolo

La particolarità principale è il sensore retroilluminato da 1″, utilizzato solo parzialmente: 8,8 x 13,3 mm, ovvero un quarto di un sensore APS-C. Il formato è fisso, 3:4 verticale, lo stesso delle pellicole Instax Mini e dei contenuti pensati per social come Instagram e TikTok.

Il riferimento tecnico è al formato half-frame delle fotocamere analogiche anni ’60, come la Olympus Pen F, che dividevano il fotogramma 35 mm in due scatti verticali da 18 x 24 mm.

“Film Camera Mode” e sviluppo posticipato

Una delle funzioni più distintive è la modalità Film Camera: lo scatto è vincolato al mirino ottico, è necessario azionare manualmente la leva di avanzamento dopo ogni foto, e le immagini restano invisibili fino al completamento di un rullino virtuale da 36, 54 o 72 scatti. Solo allora è possibile trasferirle e visualizzarle tramite l’app dedicata, che crea anche una griglia stile foglio contatti.

La funzione 2-in-1 consente di unire due immagini, fisse o video, in una composizione unica. Anche in questo caso si utilizza la leva. I video possono essere registrati in Full HD fino a 2160 x 2160 pixel, in formato MOV o MP4, con frame rate fino a 48 fps e supporto per le simulazioni pellicola.

Scatto in JPEG, niente RAW

La X half salva esclusivamente in JPEG. Le risoluzioni arrivano fino a 7296 x 4864 pixel, nei formati 3:2, 3:4 e 1:1. Sono disponibili 13 simulazioni pellicola, tra cui PROVIA, Velvia, ASTIA, Classic Chrome, Classic Neg, ACROS, Sepia e la nuova REALA ACE. Tre i nuovi filtri creativi: Light Leak, Halation e Expired Film. È presente l’effetto grana, con intensità e dimensione regolabili, e la funzione Date Stamp per imprimere data e ora sulle foto.

Display, interfaccia, batteria

La fotocamera è dotata di due display touchscreen posteriori da 2,4″, entrambi in formato 3:4. Il principale consente la composizione e la gestione dello scatto, il secondario è dedicato esclusivamente alla selezione delle simulazioni pellicola. I comandi touch supportano swipe, pinch, doppio tocco e trascinamento.

Le dimensioni sono di 105,8 × 64,3 × 45,8 mm, con un peso di 240 grammi inclusi batteria e scheda. L’obiettivo è un FUJINON 32 mm equivalenti f/2.8, con diaframma a 3 lamelle regolabile fino a f/11. La messa a fuoco è a contrasto, con rilevamento volto/occhi e modalità AF singolo, continuo o manuale.

Il mirino è ottico, galileiano, con copertura del 90% e ingrandimento 0,38x. La batteria NP-W126S garantisce fino a 880 scatti o 165 minuti di registrazione continua. Sono presenti Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2, slot SD UHS-I e porta USB-C.

A chi si rivolge la Fujifilm X half

La Fujifilm X half non è una fotocamera da tuttofare. Non offre file RAW, né ottiche intercambiabili, né sensore APS-C. È costruita attorno a un’idea precisa di fotografia e si rivolge a chi accetta, o addirittura cerca, questi vincoli.

È pensata per:

chi scatta in verticale e vuole qualcosa di diverso dagli smartphone;

chi lavora su immagini seriali, dittici, narrazioni per contenuto editoriale o social;

chi vuole stampare in formato Instax, direttamente dall’app;

chi apprezza le simulazioni pellicola Fujifilm e non ha bisogno di flussi RAW o editing spinto;

creator su TikTok, Instagram, studenti di fotografia, giornalisti visuali, designer.

È una macchina costruita per chi usa il limite come linguaggio, e il vincolo come metodo.

Prezzo e disponibilità

La Fujifilm X half sarà disponibile da metà giugno in tre colori (black, silver, charcoal silver), al prezzo suggerito di 829,99 euro IVA inclusa. Compatibile con la stampa Instax tramite l’app ufficiale X half.