Fuori Tutto TrenDevice! Grandi Sconti su tutti i Ricondizionati, con Spedizione Gratuita

Sono iniziati gli Sconti del Fuori Tutto TrenDevice: approfittate fin da subito delle imperdibili occasioni su tutto il catalogo perché sono solo fino ad esaurimento disponibilità. In aggiunta avete anche la Spedizione Gratuita per ordine minimo di 300€.

Su TrenDevice la scelta di iPhone Ricondizionati è molto ampia: trovate dai top di gamma Apple, come iPhone 12 da 649,90€ e iPhone 12 Pro da 919,90€, ai bestseller TrenDevice, come iPhone X a partire da soli 339,90€, iPhone Xr e iPhone 8 a partire rispettivamente da 319,90€ e 219,90€. Ampia disponibilità anche di iPhone 7 da 149,90€ e iPhone 7 Plus proposto in vendita da soli 209,90€. Il risparmio è anche su iPhone Xs e iPhone 11 in offerta rispettivamente da 329,90€ e da 519,90€.

Le offerte del Fuori Tutto sono anche sui Mac Ricondizionati: come ad esempio i MacBook Pro 13” Retina Ricondizionati in offerta da 499,90€, MacBook Pro 15″ Retina Ricondizionati da soli 629,90€ e iMac 21,5” Retina 4K Ricondizionati da 1.149,90€.

Occasioni anche sui Samsung Ricondizionati, come ad esempio: Samsung S20+ da 619,90€, Samsung Note 10 e Note 10+ proposti rispettivamente da 499,90€ e 559,90€ e Samsung S9 in offerta a partire da soli 229,90€.

La promozione è valida anche presso lo store fisico TrenDevice. Si trova a Milano nella centralissima via Bernardino Luini, a due passi dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. In Store è possibile visionare, in totale sicurezza, l’intera gamma di prodotti ricondizionati trattati dall’azienda: dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Non solo: potrete vendere il vostro usato con il servizio di instant buy oppure permutarlo ed ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un altro prodotto. E per chi è già cliente, il TrenDevice Store è il porto sicuro in cui approdare per ricevere assistenza post-vendita per ogni evenienza. Scopri di più in questa pagina.

Desiderate acquistare un iPhone a rate? TrenDevice ha introdotto la possibilità di pagare i Ricondizionati tramite finanziamento, scegliendo in fase di check out il pagamento rateale istantaneo e 100% online con Oney, senza commissioni.

Avete bisogno anche degli accessori per iPhone e iPad? Vi consigliamo di provare gli accessori a marchio TrenDevice: sono prodotti nuovi e certificati MFi (Made for iPhone), perfettamente compatibili con i prodotti Apple. Disponibili cavi e alimentatori, come ad esempio il Kit Ricarica Veloce 4x (Cavo lightning + Alimentatore), che vi sarà estremamente utile, perché è in grado di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Auricolari EarPods, Cover per iPhone a marchio TrenDevice e il vetro protettivo per iPhone. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla Garanzia di 12 mesi e il reso gratuito nei primi 14 giorni.

Assieme al dispositivo Ricondizionato, potete acquistare TrenDevice +, un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta a soli 19,90€ annui anziché 49,90€.

Ricordatevi quindi che su TrenDevice potete approfittare del Fuori Tutto con spedizione gratuita per ordine minimo di 300€, fino ad esaurimento disponibilità.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 60.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.