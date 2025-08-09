Tir con 15 milioni di dollari di prodotti Apple scomparso in Nevada

Colpo grosso di ladri specializzati in elettronica sulle strade del Nevada: un camion carico di prodotti Apple e non meglio precisati microchip di AMD, è stato rubato all’inizio di questo mese a Reno negli Stati Uniti.

Ill colpo è stato messo a segno il 3 agosto da ladri-camionisti: hanno semplicemente agganciato il rimorchio contenente la merce alla propria motrice nel parcheggio di un deposito dove era il truck era fermo in quel momento-

Il sito statunitense FreightWaves riporta che la spedizione in questione era stata affidata a Ceva Logistics, uno dei più grandi fornitori di servizi logistici, e quanto accaduto solleva interrogativi sui protocolli di sicurezza usati dall’azienda di trasporto per proteggere merce di alto valore, e come facevano i ladri a conoscere dettagli vari sul veicolo preso di mira.

I ladri hanno agganciato il rimorchio del Tir trasportando la merce rubata da qualche parte; il rimorchio è stato ritrovato alcuni giorni dopo a Madera, in California, ovviamente senza il prezioso carico di dispositivi elettronici.

I furti di merci che viaggiano su camion sono in crescita

Stando a quanto riferisce CargoNet, azienda specializzata nella prevenzione di furti, lo scorso anno quelli legati al trasporto di merce su camion sono aumentati ad un livello storico, arrivando a oltre 1 miliardo di dollari, in salita del 27% rispetto al 2023. Si prevede che i furti ai danni di camion per il trasporto di merce aumenteranno del 22% entro la fine del 2025. Solo negli Stati Uniti vengono rubati in media 185 camion al mese, prendendo di mira trasporti ad alto valore aggiunto (es. elettronica, automobili o elettrodomestici).

“La criminalità che attacca il trasporto di merci si è evoluta mettendo in atto ricercate operazioni, spinta da fughe di notizie (che trapelano da dipendenti che lavorano per le aziende di trasporto), sistemi di sorveglianza avanzata, e sistemi di coordinamento con AI”, racconta Ilan Gluck, general manager di GearTrack (azienda specializzata nel tracking della logistica).

“I nostri dati evidenziano una concentrazione geografica mutevole dei furti, in particolar modo in aree con crescenti attività di stoccaggio e aree per la distribuzione, come ad esempio Indianapolis e corridoi chiave in Arizona”. Solo questo mese i report riferiscono un aumento del 75% dei furti in Indiana, del 40% in Texas e del 35% nell’Illinois.

