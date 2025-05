Ciclocomputer Garmin Edge 540 a 296€ invece che 399,99€

Ciclocomputer Garmin Edge 540 a 296€ invece che 399,99€

Pubblicità Il nuovo ciclocomputer Garmin Edge 540, funzioni avanzate per la navigazione, l’allenamento e il monitoraggio delle performance, perfetto per ciclismo su strada, gravel o MTB, è in offerta su Amazon a un prezzo davvero competitivo: invece di 399,99€, è costa solo 296,67. Tecnologie evolute in formato compatto Garmin Edge 540 offre un display a colori da 2,6″, ben visibile anche sotto la luce solare diretta. Il design compatto, la leggerezza e la robustezza ne facilitano l’installazione su qualsiasi tipo di manubrio. L’integrazione con più sistemi satellitari (GPS, Galileo, GLONASS) garantisce una precisione di tracciamento superiore, utile anche in ambienti complessi come i boschi o le valli montane. La ricarica avviene tramite USB-C e la batteria arriva a 26 ore in uso standard, fino a 42 in modalità risparmio energetico. Prestazioni sotto controllo in ogni uscita Oltre alla classica rilevazione del percorso, Edge 540 integra metriche avanzate come Stamina in tempo reale, ClimbPro 2.0 per gestire le salite e suggerimenti giornalieri di allenamento basati sul carico e sul recupero. È compatibile con sensori Bluetooth e ANT+, quindi si adatta perfettamente a cardiofrequenzimetri, rulli interattivi e misuratori di potenza. Anche il supporto alle dinamiche MTB permette di analizzare salti, flow e tempo di sospensione per chi pedala fuoristrada. Ottimo rapporto qualità/prezzo Rispetto al prezzo di listino, l’offerta attuale consente un risparmio superiore ai 100€, rendendo il Garmin Edge 540 una delle scelte più convenienti nel panorama dei ciclocomputer avanzati. Garmin è sinonimo di qualità nel settore e questo modello conferma gli standard elevati con un mix di hardware solido e software ricco di funzionalità che superano molti concorrenti della stessa fascia. Un’opportunità da non perdere per aggiornare il proprio setup con un dispositivo di fascia alta: scopri Garmin Edge 540 a 296€ su Amazon.

Offerte Speciali Gli Airtag tornano in sconto, quattro a solo 94 € Su Amazon l'Airtag in confezione da scende ad un prezzo ottimo. Pagate il pacchetto solo 94 €, il prezzo più basso da mesi a questa parte

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.